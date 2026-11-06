Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε νωρίς για την γειτονιά των αγγέλων ο Γιώργος

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 10/11 η ώρα 11:00 το πρωί στην εκκλησία του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα.

Η οικογένεια καλεί όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.