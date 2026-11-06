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ΚΥΠΡΟΣ

Ανείπωτη θλίψη: Πέταξε για την γειτονιά των αγγέλων ο Λάζαρος

 06.11.2026 - 16:02
Ανείπωτη θλίψη: Πέταξε για την γειτονιά των αγγέλων ο Λάζαρος

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε ο θάνατος του Λάζαρου Στυλιανου Αρκοπάναγου (Λάζος) ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 07 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στον Συνοικισμό Αγίου Γεωργίου Αχερίτου.

Σε ανάρτηση του ο Σύνδεσμος «Ελεύθερη Αχερίτου» εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος.

 

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