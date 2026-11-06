Ανείπωτη θλίψη: Πέταξε για την γειτονιά των αγγέλων ο Λάζαρος

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 07 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στον Συνοικισμό Αγίου Γεωργίου Αχερίτου.

Σε ανάρτηση του ο Σύνδεσμος «Ελεύθερη Αχερίτου» εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος.