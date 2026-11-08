Δημόσιο Σχολείο: Τα παιδιά αφήνουν για λίγο τα θρανία και μαθαίνουν να φτιάχνουν ψωμί, χαλούμι και παραδοσιακά γλυκά

Αυτή είναι μια από τις εμπειρίες που μπορούν να γνωρίσουν μαθητές στην Κύπρο μέσα από τις δραστηριότητες της Εναλλακτικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε.+ του Υπουργείου Παιδείας.

Ανάμεσα στις επιλογές του προγράμματος περιλαμβάνονται βιωματικά εργαστήρια που φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με την κυπριακή γαστρονομία και τις παραδοσιακές τεχνικές παρασκευής τροφίμων.

Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη διαδικασία παρασκευής ψωμιού, χαλουμιού και παραδοσιακών γλυκών, μαθαίνοντας πώς απλά υλικά μετατρέπονται σε γεύσεις που αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Μια εμπειρία που ενώνει τις γενιές

Για τα παιδιά, τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να γίνουν κάτι περισσότερο από ένα ευχάριστο εργαστήρι.

Είναι μια ευκαιρία να καταλάβουν καλύτερα τις συνήθειες και τις παραδόσεις της Κύπρου, να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους και να ανακαλύψουν τη χαρά της δημιουργίας.

Ίσως μάλιστα, επιστρέφοντας στο σπίτι, να θελήσουν να ρωτήσουν τη γιαγιά τους πώς έφτιαχνε το ψωμί ή ποιο ήταν το αγαπημένο γλυκό των παιδικών της χρόνων.

Και κάπως έτσι, μια εκπαιδευτική δραστηριότητα μπορεί να γίνει η αφορμή για μια όμορφη οικογενειακή συζήτηση.

Οι συγκεκριμένες εμπειρίες περιλαμβάνονται στις διαθέσιμες επιλογές της Εναλλακτικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2026–2027, για σχολεία που συμμετέχουν στο ΔΡΑ.Σ.Ε.+.

Δεν σημαίνει ότι κάθε σχολείο θα πραγματοποιήσει όλες τις δραστηριότητες, καθώς οι επισκέψεις επιλέγονται και οργανώνονται από τις σχολικές μονάδες.