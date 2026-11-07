Επιχειρηματίες και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής με βιτρίνα νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη

Ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες βρίσκονται επιχειρηματίες, η σύζυγος ενός επιχειρηματία, αλλά και ένας ηθοποιός - μοντέλο, που έχει παραδεχθεί την εμπλοκή του, ως αχυράνθρωπος. Αμείβονταν με 200 - 700 ευρώ το μήνα. Τα μέλη του κυκλώματος ξόδευαν τα χρήματα που κέρδιζαν μη αποδίδοντας ΦΠΑ και εισφορές στον ΕΦΚΑ σε εξωτικά ταξίδια, φροντίζοντας μάλιστα, να ανεβάζουν φωτογραφίες στα social media, κοσμήματα και ακριβά ρολόγια. Ορισμένα από αυτά εντοπίστηκαν στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια συλληφθέντων και κατασχέθηκαν από την ΑΑΔΕ.

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού που είχε στηθεί τα τελευταία τρία χρόνια, είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων. Πάνω από 4.200 ΑΦΜ εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ τουλάχιστον 1.300 είναι οι «αχυράνθρωποι». Έως τώρα έχουν γίνει 18 συλλήψεις. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα για την άσκηση των ποινικών διώξεων σε βάρος τους.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την ΑΑΔΕ, ένα εκτεταμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων και εταιρειών «φαντάσματα», που τα τελευταία τρία χρόνια χρησιμοποίησε 4.200 ΑΦΜ για να συσσωρεύσει χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ, εντόπισε η ΑΑΔΕ, μέσω της ομάδας ΔΕΟΣ. Οι οφειλές αφορούν 68 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ και 135 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, αφορά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Θεσσαλονίκη, την Χαλκιδική και υπόλοιπες περιοχές της χώρας, στα οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης πάνω από 2.000 επιχειρήσεις με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Συνολικά, στην εν λόγω υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τους επιχειρηματίες που στην πραγματικότητα ασκούσαν τη δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.

Ο συνήγορος πέντε εκ των κατηγορουμένων, Αντώνης Κουδρόγλου τόνισε πως: «Από την ενημέρωση που έχουμε μέχρι σήμερα, έχει σχηματιστεί μία μεγάλη δικογραφία μετά από πολύμηνη δουλειά των ανθρώπων της ΑΑΔΕ, με πολύ μεγάλο εύρος πολλούς κατηγορούμενους και αναμένουμε να λάβουμε γνώση αυτής τη δικογραφίας. Η απορία η μεγάλη έχει να κάνει με το ύψος της ζημίας όπως φαίνεται στο δελτίο τύπου όπως επίσης και με ένα μέρος της μεθοδολογίας».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr