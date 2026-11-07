Σοκάρουν τα στοιχεία: 6 στα 10 θανατηφόρα τροχαία μέσα στις πόλεις - Στο τραπέζι τα 30 χλμ./ώρα

Στον χαιρετισμό της, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Λεμεσό, η κ. Τσολάκη ανέφερε ότι η εκστρατεία εστιάζει στην προστασία των νέων και των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, καθώς και στις τραγικές συνέπειες της διάσπασης της προσοχής κατά την οδήγηση.

Παραθέτοντας στοιχεία για την Κύπρο, σημείωσε ότι κατά την περίοδο 2021-2025 οι μοτοσικλετιστές αντιστοιχούσαν στο 38% και οι νέοι στο 26% του συνόλου των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε οδικές συγκρούσεις.

«Πίσω από κάθε στατιστική βρίσκεται μια ανθρώπινη ζωή που χάθηκε και μια οικογένεια που βιώνει μια ανεπανόρθωτη απώλεια», ανέφερε, σημειώνοντας ότι, ενόψει και της Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων, στις 15 Νοεμβρίου, η σκέψη στρέφεται στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν στους δρόμους και στις οικογένειές τους.

Η Υπουργός αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που υλοποιεί το Υπουργείο για την προστασία των μοτοσικλετιστών, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια εφαρμόζεται σχέδιο επιχορήγησης για την αγορά προστατευτικού εξοπλισμού αερόσακου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εγκεκριμένες χορηγίες προς τις Τοπικές Αρχές για τη δημιουργία ζωνών με όριο ταχύτητας 30 χιλιομέτρων την ώρα, ιδιαίτερα σε περιοχές γύρω από σχολεία και σε κατοικημένες γειτονιές.

Όπως ανέφερε, στις αστικές περιοχές καταγράφεται περίπου το 60% των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων και το 80% των συγκρούσεων που καταλήγουν σε τραυματισμούς. Η μείωση της ταχύτητας, πρόσθεσε, προσφέρει περισσότερο χρόνο αντίδρασης στους οδηγούς και περιορίζει τη σοβαρότητα των συνεπειών μιας σύγκρουσης.

Σε σχέση με την απόσπαση προσοχής, η κ. Τσολάκη σημείωσε ότι ακόμη και μια ειδοποίηση στο κινητό τηλέφωνο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της προσοχής του οδηγού, με ενδεχομένως τραγικές συνέπειες για πεζούς, ποδηλάτες και μοτοσικλετιστές.

Κάλεσε τους οδηγούς να προετοιμάζουν την πλοήγησή τους πριν ξεκινήσουν, να αφήνουν το κινητό τηλέφωνο στην άκρη κατά την οδήγηση και, εάν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουν, να σταματούν προηγουμένως σε ασφαλές σημείο.

Αναφερόμενη στο Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030, η Υπουργός Μεταφορών είπε ότι ο ενδιάμεσος στόχος για μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών κατά 50% έως το 2030 απαιτεί συνέπεια, συστηματική προσπάθεια και συντονισμένη δράση από όλους.

Πρόσθεσε ότι η πολιτική οδικής ασφάλειας περιλαμβάνει ασφαλέστερες υποδομές, νομοθετικές και θεσμικές παρεμβάσεις, ενημερωτικές εκστρατείες, δράσεις πρόληψης και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τις Τοπικές Αρχές.

«Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα οδικό περιβάλλον που δεν αφήνει την ανθρώπινη ασφάλεια στην τύχη, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ένα ανθρώπινο λάθος να μην καταλήγει σε τραγωδία», ανέφερε, κάνοντας αναφορά στη φιλοσοφία του Οράματος Μηδέν (Vision Zero), που επιδιώκει τον μηδενισμό των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από οδικές συγκρούσεις.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό και ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της εφαρμογής του ορίου ταχύτητας των 30 χιλιομέτρων την ώρα στους δρόμους της πόλης.

Όπως είπε, ο Δήμος Λεμεσού θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το συγκεκριμένο μέτρο, ώστε ένας γονιός να μπορεί να περπατά με ασφάλεια μαζί με το παιδί του, ένας ηλικιωμένος να μη φοβάται να κυκλοφορήσει στην πόλη και ένας ποδηλάτης να κινδυνεύει λιγότερο όταν απολαμβάνει τη βόλτα του.

Η εκστρατεία, που ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, περιλαμβάνει τηλεοπτικό φιλμ, ραδιοφωνικό σποτ, αφίσες και ψηφιακές καταχωρήσεις, με κεντρικό μήνυμα «Το λάθος κάποιου άλλου μπορεί να είναι το τελευταίο σου».

ΚΥΠΕ