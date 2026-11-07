Σοκ με καθηγητή μαθηματικών στη Βρετανία - Παρίστανε τον έφηβο στα social media και βίαζε μαθήτριες

Σε τέσσερα χρόνια, ο 37χρονος Σιέντ Σαχρέαρ Αχμέτ, κακοποίησε 18 έφηβες, προσεγγίζοντάς τες μέσω ψεύτικων προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία δημοσίευε επεξεργασμένες φωτογραφίες για να πείσει κορίτσια ηλικίας μόλις 13 ετών ότι ήταν ένας 17χρονος έφηβος με το όνομα Μάιλς, σύμφωνα με την Daily Mail.

Στη συνέχεια, τις παρέσυρε να τον συναντήσουν με υποσχέσεις για δώρα, χρήματα και ρομαντικές σχέσεις. Πίσω από την διαδικτυακή του ταυτότητα κρυβόταν ένας καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ταξίδευε κρυφά σε όλη τη χώρα για να εκμεταλλευτεί ευάλωτα παιδιά, κανονίζοντας μερικές φορές να συναντήσει πολλά κορίτσια την ίδια μέρα.

Ο Αχμέτ καταδικάστηκε σε σε 25 έτη, με επιπλέον οκτώ έτη υπό όρους, για 56 αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε βάρος 18 θυμάτων. Ο δικαστής Πέρινς έκρινε ότι ο Αχμέτ εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία. Είπε στον Αχμέτ ότι οι πράξεις του αποτελούσαν «μια συνεχή και υπολογισμένη εκστρατεία για να προσελκύσει και να κακοποιήσει σεξουαλικά όσο το δυνατόν περισσότερα νεαρά κορίτσια».

Ο δικαστής καταδίκασε την παντελή έλλειψη μεταμέλειας εκ μέρους του, λέγοντάς του: «Δεν ανέλαβες καμία ευθύνη για τις πράξεις σου και δεν έδειξες απολύτως καμία μεταμέλεια».

Οι αστυνομικοί αποκάλυψαν τα μέτρα που έλαβαν για να φέρουν στο φως τα εγκλήματά του, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης σε εκατοντάδες gigabytes ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, της εξέτασης χιλιάδων φωτογραφιών και ακόμη και της χρήσης γκράφιτι κάτω από μια γέφυρα αυτοκινητόδρομου για να εντοπίσουν την απομακρυσμένη τοποθεσία όπου βιάστηκε ένα από τα θύματα.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί φοβούνται ότι η πραγματική έκταση των εγκλημάτων του μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς ανακαλύφθηκαν φωτογραφίες άλλων 20 έως 30 αγνώστων κοριτσιών στις ηλεκτρονικές συσκευές του.

Ο αντίκτυπος των εγκλημάτων του αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο, καθώς ένα από τα θύματα περιέγραψε ότι υποφέρει από τρομακτικούς εφιάλτες και αισθάνεται ανίκανη να εμπιστευτεί ακόμη και τα μέλη της ίδιας της οικογένειάς της.

«Το περιστατικό επανέρχεται στο μυαλό μου στα όνειρά μου με εξαιρετική λεπτομέρεια, ξυπνάω μούσκεμα στον ιδρώτα», είπε. Περιέγραψε το τραύμα ως μια αίσθηση «σαν να μου έριξε κάποιος ένα τούβλο», προσθέτοντας: «Δεν εμπιστεύομαι πλέον κανέναν εξαιτίας της κατάστασης που έζησα μαζί του. Ακόμα και τα αρσενικά μέλη της οικογένειάς μου, αν μείνουμε μόνοι μας, νιώθω ότι είμαι στα όρια μου. Νιώθω σαν να είμαι κλεισμένη σε ένα κλουβί με έναν καρχαρία και χωρίς διέξοδο».

Ένα άλλο θύμα αποκάλυψε ότι είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει τις σπουδές της και τώρα δυσκολεύεται να βρει δουλειά: «Μετά το περιστατικό εγκατέλειψα το κολέγιο, κάτι που είχε τεράστιο αντίκτυπο πάνω μου και τώρα δυσκολεύομαι να βρω εργασία. Δυσκολεύομαι να εμπιστευτώ οποιονδήποτε πλέον. Τη νύχτα δυσκολεύομαι να κοιμηθώ κανονικά, έχω πολλές αναμνήσεις. Μπορώ να το φανταστώ να συμβαίνει ξανά και ξανά στο μυαλό μου». Άλλα θύματα περιέγραψαν ότι δυσκολεύονται να φάνε ή να κοιμηθούν, ενώ σε μερικά συνταγογραφήθηκαν αντικαταθλιπτικά μετά τις δοκιμασίες που πέρασαν.

«Κατανοούσες καλά τους εφήβους»

Ο Αχμέτ, ο οποίος δίδασκε μαθηματικά σε γυμνάσιο του Έσεξ, χρησιμοποιούσε εφαρμογές όπως το Wizz, το Yubo και το Snapchat για να προσεγγίζει κορίτσια ηλικίας μεταξύ 13 και 16 ετών, εκμεταλλευόμενος συχνά τη μοναξιά και τις ανασφάλειές τους για να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Τις κολάκευε, τους υποσχόταν εξόδους για ψώνια και δώρα και τους έδειχνε ότι θα μπορούσαν να έχουν ένα κοινό μέλλον, πριν κατευθύνει τις συζητήσεις προς σεξουαλικά θέματα.

Ο αστυνόμος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Καρλ Κονίμπερε χαρακτήρισε την κλίμακα της διαδικτυακής του προσέγγισης ως αμείλικτη, λέγοντας: «Ήταν απλά συνεχής. Ήταν ασταμάτητη».

Ο Αχμέτ χρησιμοποιούσε πολλαπλούς λογαριασμούς στο Snapchat, αλλάζοντας μερικές φορές ταυτότητες για να επικοινωνήσει με κορίτσια που είχαν αρχίσει να τον υποψιάζονται, ενώ εκμεταλλευόταν τις λειτουργίες κοινοποίησης τοποθεσίας για να ανακαλύψει πού ζούσαν.

Ο δικαστής ανέφερε ότι ο Αχμέτ ήταν ιδιαίτερα επιδέξιος στον εντοπισμό ευάλωτων εφήβων, λέγοντάς του: «Κατανοούσες καλά τους εφήβους. Ήσουν επιδέξιος στο να εντοπίζεις εκείνους των οποίων οι ανασφάλειες μπορούσαν να χειραγωγηθούν για να εξυπηρετήσουν τις δικές σου σεξουαλικές επιθυμίες. Δεν είναι τυχαίο ότι η πλειονότητα των θυμάτων σου ήταν έφηβες που ένιωθαν μοναξιά, ήταν απομονωμένες και υπέφεραν από χαμηλή αυτοεκτίμηση. Το ήξερες αυτό και το εκμεταλλεύτηκες».

Μια 15χρονη βιάστηκε επανειλημμένα, αφού ο Αχμέτ την οδήγησε σε απομακρυσμένο δάσος, απειλώντας την με συνέπειες αν έλεγε σε κανέναν τι είχε συμβεί. Σε άλλη περίπτωση, την πήγε σε ένα εξοχικό, όπου της έσφιξε το χέρι γύρω από το λαιμό της τόσο σφιχτά που δεν μπορούσε να μιλήσει, πριν τη βιάσει.

Μια δεύτερη 15χρονη βιάστηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του, αφού είχε ταξιδέψει στο Κέιμπριτζ για να συναντήσει τον νεαρό που πίστευε ότι ήταν 17 ετών. Στη συνέχεια, ο Αχμέτ της έδωσε 20 λίρες, αλλά όταν εκείνη αρνήθηκε να τον ξαναδεί, την βομβάρδισε με απειλητικά μηνύματα, προειδοποιώντας την ότι θα έστελνε κάποιον να αντιμετωπίσει τους γονείς της. Καταδικάστηκε επίσης για εκβιασμό σε σχέση με τις απειλές αυτές.

Η έφηβη τελικά εμπιστεύτηκε μια φίλη από το σχολείο και στη συνέχεια τη μητέρα της φίλης, τη Νίνα, η οποία μίλησε Daily Mail για την ανησυχητική συζήτηση που βοήθησε να αποκαλυφθεί ο δράστης. Θυμήθηκε το φοβισμένο κορίτσι να φτάνει στο σπίτι της νωρίς ένα πρωί, απελπισμένη για συμβουλές, αφού ο Αχμέτ απείλησε να αποκαλύψει τι είχε συμβεί.

«Είχε έναν χάρτη με την τοποθεσία όπου περίπου ζούσε εκείνη και της τον είχε στείλει. Οπότε, προφανώς, ανησυχούσε. Δεν ήθελε να πάει, αλλά προφανώς ένιωθε φοβισμένη και νομίζω ότι στην πραγματικότητα ήθελε απλώς να μάθει τι να κάνει. Είπα ότι νομίζω ότι πρέπει να τηλεφωνήσουμε στην αστυνομία, πιθανώς επειδή αυτό θα μπορούσε να συμβεί και σε άλλα κορίτσια ή να έχει συμβεί σε κορίτσια στο παρελθόν», ανέφερε η Νίνα.

Ωστόσο, η Νίνα ισχυρίζεται ότι όταν επικοινώνησε με την αστυνομία, ένας υπάλληλος της είπε ότι δεν μπορούσε να καταγγείλει το θέμα επειδή δεν ήταν η νόμιμη κηδεμόνας της έφηβης. Στη συνέχεια, οι γονείς της κοπέλας έκαναν καταγγελία.

Ο αριθμός κυκλοφορίας που οδήγησε στη σύλληψη

Εν τω μεταξύ, μια άλλη έφηβη είχε βιώσει μια τρομακτική εμπειρία με τον Αχμέτ, αφού είχε συμφωνήσει να συναντήσει το άτομο που πίστευε ότι ήταν ένας έφηβος. Όταν συνειδητοποίησε ότι ήταν πολύ μεγαλύτερος από ό,τι είχε ισχυριστεί, φοβήθηκε και αφού την άγγιξε παρά τις αντιρρήσεις της, απαίτησε να την αφήσει να βγει από το αυτοκίνητό του.

Τελικά κατάφερε να ξεφύγει από το όχημα πηδώντας έξω ενώ αυτό βρισκόταν ακόμη σε κίνηση, παρέχοντας έτσι στην αστυνομία ένα κρίσιμο στοιχείο που τη βοήθησε να εντοπίσει τον Αχμέτ μέσω του αριθμού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Ο Αχμέτ συνελήφθη στη συνέχεια τον Μάιο του 2023, καθώς ήταν ασφαλισμένος για την οδήγηση του οχήματος, αλλά αρνήθηκε να δώσει τους κωδικούς πρόσβασης στις συσκευές του και απάντησε «δεν έχω σχόλια» κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων από την αστυνομία.

Αν και ο Αχμέτ αθωώθηκε από την κατηγορία της απαγωγής σε σχέση με το περιστατικό, αφού ισχυρίστηκε ότι είχε στρίψει κατά λάθος σε λάθος στροφή, η απόδραση της κοπέλας βοήθησε την αστυνομία να ταυτοποιήσει τον άνδρα πίσω από τα ψεύτικα προφίλ.

Άλλαζε σημείο συνάντησης και παρακολουθούσε τις έφηβες για να μην συνοδεύονται

Καθώς οι αστυνομικοί άρχισαν να εξετάζουν τις συσκευές του, ανακάλυψαν ότι οι δύο καταγγελίες ήταν απλώς η αρχή μιας πολύ ευρύτερης υπόθεσης. Η έρευνα μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένη ομάδα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, αφού ανώτεροι αξιωματικοί αναγνώρισαν την πιθανή έκταση του αδικήματος, το οποίο εκτεινόταν σε αρκετές περιοχές.

«Κατά τη διάρκεια της έρευνας, έγιναν αρκετές συλλήψεις. Με κάθε σύλληψη προέκυπταν νέες συσκευές και νέα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία μας επέτρεπαν να ανατρέξουμε στο παρελθόν και να εντοπίσουμε τα παιδιά και τα θύματα με τα οποία είχε έρθει σε επαφή», δήλωσε ο ντετέκτιβ Κονίμπερε.

Οι αστυνομικοί απέκτησαν πρόσβαση σε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο και δεδομένα τοποθεσίας, ανακαλύπτοντας ότι ο Αχμέντ είχε προσεγγίσει ταυτόχρονα πολλά κορίτσια.

Η επίπονη εργασία αποκάλυψε έναν δράστη που προσέγγιζε ταυτόχρονα πολλά κορίτσια, μερικές φορές εναλλάσσοντας τις συνομιλίες με διαφορετικά θύματα, ενώ κανόνιζε να συναντήσει κάποιο άλλο.

Σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, οι ντετέκτιβ ανακάλυψαν μια εγγραφή οθόνης που έδειχνε τον Αχμέτ να στέλνει μήνυμα σε ένα κορίτσι με το οποίο θα συναντιόταν ένα Σάββατο πρωί, ενώ ταυτόχρονα ρωτούσε ένα άλλο αν μπορούσε να τον συναντήσει το ίδιο απόγευμα.

Για να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, πριν συναντήσει τις έφηβες άλλαζε συχνά το συμφωνημένο σημείο την τελευταία στιγμή, δίνοντάς τους οδηγίες να περπατήσουν προς έναν άλλο δρόμο, ενώ ο ίδιος τις παρακολουθούσε από απόσταση. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι έλεγχε αν τα κορίτσια ήταν μόνα τους και δεν συνοδεύονταν.

Ο δικαστής ανέφερε ότι ο βαθμός προγραμματισμού ήταν σημαντικός, περιγράφοντας πώς ο Αχμέτ είχε δημιουργήσει πολλαπλές ψευδείς ταυτότητες, είχε αποθηκεύσει σεξουαλικές εικόνες και βίντεο και είχε διανύσει σημαντικές αποστάσεις για να κακοποιήσει τα θύματά του.

Πρόσθεσε ότι ο Αχμέτ είχε σκόπιμα οδηγήσει τα κορίτσια σε απομονωμένες τοποθεσίες «όπου ένιωθαν αποπροσανατολισμένες και δεν μπορούσαν να διαφύγουν ή να καλέσουν βοήθεια».

Είχε εκπαιδευτεί για την προστασία των παιδιών

Παρά το επάγγελμά του, δεν υπήρχαν στοιχεία ότι ο Αχμέτ κακοποίησε μαθήτριες στο δικό του σχολείο. Ωστόσο, το δικαστήριο έλαβε γνώση ότι είχε ολοκληρώσει εκπαίδευση για την προστασία των παιδιών σχετικά με την παραπλάνηση και τη σεξουαλική εκμετάλλευση, γνώσεις που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, καθιστούσαν τα αδικήματά του ιδιαίτερα σοβαρά. Στη συνέχεια, αξιωματούχοι του σχολείου κατέθεσαν στοιχεία που επιβεβαίωναν ότι είχε ολοκληρώσει και περάσει τις απαιτούμενες αξιολογήσεις.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η θέση του ως εκπαιδευτικού, σε συνδυασμό με τη γνώση του σχετικά με τις διαδικασίες προστασίας των παιδιών και τη σημαντική διαφορά ηλικίας μεταξύ αυτού και των θυμάτων του, καθιστούσε τα αδικήματά του ιδιαίτερα σοβαρά.

Τα γκράφιτι που οδήγησαν στη δασώδη περιοχή

Ωστόσο, ήταν ο συνδυασμός της ψηφιακής εγκληματολογίας και της παραδοσιακής αστυνομικής έρευνας που τελικά βοήθησε τους αστυνομικούς να ανακατασκευάσουν μερικά από τα πιο σοβαρά εγκλήματά του.

Ένα κορίτσι περιέγραψε ότι την είχαν μεταφέρει σε μια απομονωμένη δασώδη περιοχή όπου τη βίασαν, αλλά είχαν περάσει χρόνια από την επίθεση και δεν μπορούσε να προσδιορίσει την ακριβή τοποθεσία.

Αντί να την αναγκάσουν να επισκεφθεί ξανά τον τραυματικό τόπο του εγκλήματος, οι ντετέκτιβ χρησιμοποίησαν τις αναμνήσεις της και το Google Street View για να αναπαραστήσουν τη διαδρομή. Θυμήθηκε ότι πέρασε κάτω από τον αυτοκινητόδρομο Α12, διέσχισε μια γέφυρα και είδε χαρακτηριστικά γκράφιτι, τα οποία οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές δημιούργησαν οπτικές αναπαραστάσεις της τοποθεσίας για να δείξουν στους ενόρκους πόσο απομονωμένη ήταν η περιοχή και γιατί το θύμα θα ένιωθε ανίκανο να διαφύγει.

Το ίδιο κορίτσι περιέγραψε επίσης ότι την οδήγησαν σε ένα κτίσμα στο οικογενειακό σπίτι του Αχμέτ, όπου βιάστηκε. Θυμήθηκε ότι αναγκάστηκε να περιμένει δίπλα στο ακίνητο πριν οδηγηθεί βιαστικά μέσα από τον κήπο, όταν κανείς δεν παρακολουθούσε.

Με βάση την κατάθεσή της, οι αστυνομικοί εξασφάλισαν ένταλμα και επέστρεψαν στην ιδιοκτησία μαζί με ειδικούς ψηφιακής εγκληματολογίας για να καταγράψουν τον τόπο του εγκλήματος.

Ακόμη και φαινομενικά ασήμαντες λεπτομέρειες στις φωτογραφίες αποδείχθηκαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς ειδικοί αστυνομικοί εξέτασαν σχολικές στολές, πινακίδες κυκλοφορίας και άλλα αντικείμενα που ήταν ορατά στο φόντο των εικόνων, προκειμένου να εντοπίσουν πιθανά θύματα.

Ωστόσο, παρά τον τεράστιο όγκο των αποδεικτικών στοιχείων που εξετάστηκαν, οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι ενδέχεται να υπάρχουν ακόμα δεκάδες κορίτσια που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Ο ντετέκτιβ Κονίμπερε δήλωσε: «Στο κινητό του υπάρχουν εικόνες με άλλα κορίτσια μέσα στο αυτοκίνητό του, ή σε μια δασώδη περιοχή, ή σε μια διεύθυνση που δεν γνωρίζουμε πού βρίσκεται, τα οποία φαίνονται να είναι 16 ετών ή μικρότερα, και δεν έχουμε κανέναν τρόπο να ταυτοποιήσουμε ποια είναι».

Ορισμένες φωτογραφίες έχουν επισημανθεί προσεκτικά με βάση διακριτικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης μιας κοπέλας που ταυτοποιήθηκε στα αρχεία της αστυνομίας από τα μεγάλα χρυσά σκουλαρίκια της, ώστε να μπορούν να εξεταστούν εκ νέου σε περίπτωση που εμφανιστούν περαιτέρω μάρτυρες.

Ο ντετέκτιβ εκτίμησε ότι ενδέχεται να υπάρχουν «μεταξύ 20 και 30 κορίτσια» των οποίων η ταυτότητα παραμένει άγνωστη, αν και οι αστυνομικοί δεν γνωρίζουν αν όλες ήταν ανήλικες ή είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.

Οι ντετέκτιβ ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της δίκης ο Αχμέτ φώναζε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια κατάθεσης μαρτυρικών στοιχείων, με αποτέλεσμα ο δικαστής να απομακρύνει ενόρκους σε αρκετές περιπτώσεις και να αποβάλει τις νομικές ομάδες πριν από κρίσιμες ακροάσεις. Έφτασε στο σημείο να εκπροσωπήσει τον εαυτό του και να κάνει ερωτήσεις στους αστυνομικούς που ερεύνησαν την υπόθεση.

Ένα από τα θύματα δήλωσε στο δικαστήριο ότι «φοβόταν μήπως ανακαλύψει» ότι είχε μιλήσει στην αστυνομία, ενώ άλλες περιέγραψαν ότι υπέφεραν από αναμνήσεις του παρελθόντος, αϋπνίες και σοβαρές δυσκολίες να εμπιστευτούν τους γύρω τους.

Η Νίνα, η παρέμβαση της οποίας συνέβαλε στο να μπει ο Αχμέτ στο στόχαστρο της αστυνομίας, προέτρεψε τους γονείς να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη διαδικτυακή ζωή των παιδιών τους και να διασφαλίσουν ότι αυτά αισθάνονται άνετα να μιλήσουν ανοιχτά όταν κάτι δεν πάει καλά: «Θα έλεγα απλώς να προσέχετε με ποιον μιλάνε τα παιδιά σας και ποιες εφαρμογές έχουν στα κινητά τους».

Protothema.gr