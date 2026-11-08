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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τσουχτερό κρύο και ισχυροί άνεμοι στο «μενού» του καιρού - Πότε αναμένονται βροχές και ποιες περιοχές επηρεάζονται

 08.11.2026 - 07:30
Τσουχτερό κρύο και ισχυροί άνεμοι στο «μενού» του καιρού - Πότε αναμένονται βροχές και ποιες περιοχές επηρεάζονται

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι πολύ ισχυροί 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη αλλά παροδικά στα προσήνεμα θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ αλλά αρχικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου στα υπήνεμα πιθανό να σχηματιστεί παγετός.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα τη Δευτέρα, τα οποία είναι κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένεται σταδιακά μικρή άνοδος.

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