Αντίστροφη μέτρηση για την ηλεκτρική διασύνδεση - Έξι μήνες ερευνών και ισχυρό μήνυμα προς την Άγκυρα

Αναμένεται να αποπλεύσει από το Ηράκλειο αύριο Δευτέρα για εξάμηνες έρευνες στην περιοχή από την Κάρπαθο μέχρι την Κύπρο, ενώ στη συνέχεια το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης προβλέπεται να επεκταθεί έως το Ισραήλ.

Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews, κυπριακή ανώτερη διπλωματική πηγή αναφέρει ότι, Αθήνα και Λευκωσία βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και εφαρμόζουν κοινό επιχειρησιακό σχεδιασμό, καθώς και κοινή αντιμετώπιση της τουρκικής αμφισβήτησης.

Υπενθυμίζεται ότι η κυπριακή NAVTEX αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 19 Νοεμβρίου, περίπου δύο εβδομάδες μετά την αντίστοιχη ελληνική, γεγονός που αναδεικνύει τον συντονισμό των δύο πλευρών στην υλοποίηση του έργου.

Στο μεταξύ, σαφές μήνυμα στήριξης των ελληνικών πρωτοβουλιών εκπέμπει η Γαλλία.

Η υπουργός Άμυνας της χώρας Κατρίν Βοτρίν επισημαίνει ότι η επιχειρησιακή συνεργασία Αθήνας και Παρισιού ενισχύεται μέσω στρατηγικών έργων.

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy