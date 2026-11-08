Σάρωσε η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων και εφόδων μέσα σε μια νύχτα - Εκατοντάδες καταγγελίες

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη επτά προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, κατοχή αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων, τροχαία αδικήματα και παράνομη κατοχή ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 658 οχήματα και ελέγχθηκαν 861 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 34 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν έξι καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 320 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 173 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 227 έλεγχοι αλκοόλης, με 22 θετικά αποτελέσματα, καθώς και οκτώ προκαταρκτικοί ελέγχοι νάρκοτεστ με τέσσερα θετικά αποτελέσματα. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν έντεκα οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.