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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα - Όλα τα δημοφιλή και αγαπημένα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 8 Νοεμβρίου

 08.11.2026 - 07:57
Εορτολόγιο: Μεγάλη μέρα - Όλα τα δημοφιλή και αγαπημένα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 8 Νοεμβρίου

Αν αναρωτιέσαι ποια είναι η γιορτή σήμερα 8 Νοεμβρίου, το εορτολόγιο περιλαμβάνει ορισμένα από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα ονόματα.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Αγγελική, Άντζελα, Άντζυ, Αγγέλα, Αγγελίνα, Άγγελος, Αγγελής *
Γαβριήλ, Γαβρίλος, Γαβρίλης, Γαβριέλα, Γαβρίλα, Γαβριηλίτσα, Γαβριλίτσα, Αραβέλα
Μιχαήλ, Μισέλ, Μιχάλης, Μιχαλός, Μιχελής, Μιχαέλα, Μιχαήλα, Μιχαλίτσα
Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα *
Ευστρατία
Μεταξία, Μεταξένια, Μεταξούλα, Ταξούλα
Ραφαέλα, Ραφαέλλα, Ραφαήλα, Ραφαηλία, Ραφαήλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος *
Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα *
Στρατηγός, Στρατής, Στρατηγούλα
Ταξιάρχης, Ταξιαρχούλα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα

Τι γιορτάζει η Εκκλησία

Στις 8 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τη Σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, καθώς και όλων των Αγγελικών Ταγμάτων.

Παράλληλα, η ημέρα αυτή είναι επίσημη εορτή της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, που έχει ως προστάτη της τον Αρχάγγελο Μιχαήλ.

Σύναξις των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών Ασωμάτων και Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων
Κατά την Άγια Γραφή οι άγγελοι στέλνονται από το Θεό με μορφή ορατή (οι άγγελοι είναι αόρατα αγαθά πνεύματα κοντά στο, Θεό) σε σπουδαίες ιστορικές περιστάσεις, που πρόκειται να εκδηλωθεί ή να εκτελεσθεί κάποια μεγάλη θεία θέληση.

Τη σχέση, τώρα, που έχουν οι άγγελοι με το Θεό και τους ανθρώπους, καθώς και την αποστολή τους, βλέπουμε επίσης μέσα στην Αγία Γραφή.

Επικεφαλής των αγγελικών δυνάμεων είναι οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Τον Μιχαήλ συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη. π.χ. όταν ο Αβραάμ μέλλει να θυσιάσει τον Ισαάκ, στον Ιησού του Ναυή, στον Ηλία, στον Λώτ, για να τον σώσει όταν ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει τα Γόμορα, στον Πατριάρχη Ιακώβ, στον μάντη Βαρλαάμ και άλλου.

Επίσης ο Μιχαήλ, ήταν αυτός που οδήγησε το λαό του Ισραήλ στη φυγή από την Αίγυπτο.

Τον Γαβριήλ συναντάμε στην Καινή Διαθήκη, όπως στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και άλλου. Στην μνήμη, λοιπόν, των αποστολών και του έργου πού επιτελούν οι άγγελοι, η Εκκλησία μας όρισε τη γιορτή της 8ης Νοεμβρίου.

ΠΗΓΗ: In.gr

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