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ΔΙΕΘΝΗ

Τρομοκρατική επίθεση στην Κρακοβία: Έξι οι νεκροί του ακροδεξιού δράστη, άλλοι τρεις στην κατοικία του

 08.11.2026 - 08:10
Τρομοκρατική επίθεση στην Κρακοβία: Έξι οι νεκροί του ακροδεξιού δράστη, άλλοι τρεις στην κατοικία του

Σε σοκ είναι από χθες η Πολωνία μετά την τρομοκρατική επίθεση στο πολυσύχναστο, τουριστικό κέντρο της Κρακοβίας, όταν ένας νεαρός ακροδεξιός άνοιξε πυρ στο πλήθος. Πρωτοφανές το περιστατικό για τη χώρα που αναζητά τώρα απαντήσεις για το παρελθόν του 25χρονου βαριά οπλισμένου δράστη.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά του άνδρα και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν, ορισμένοι βαριά, πριν οι αστυνομικοί καταφέρουν να τον τραυματίσουν και να τον ακινητοποιήσουν. Λίγες ώρες αργότερα οι Αρχές εντόπισαν άλλα τρία πτώματα στην κατοικία του, πιθανόν τους γονείς και την αδελφή του, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.

Τα κίνητρα του νεαρού, που φαίνεται να έδρασε μόνος, παραμένουν άγνωστα, οι Αρχές τονίζουν ωστόσο ότι ήταν ακροδεξιάς ιδεολογίας υπερεθνικιστής. Περίεργος και μοναχικός άνθρωπος, λένε οι γείτονές του.

Το χρονικό των γεγονότων

Η επίθεση άρχισε λίγο πριν τις 15:00 τοπική ώρα (16:00 στην Ελλάδα) στην Κεντρική Αγορά της Κρακοβίας, το πολυσύχναστο κέντρο της πόλης που είναι δημοφιλής προορισμός για τους τουρίστες.

Ο 25χρονος, που φορούσε παραλλαγή, μπήκε με το αυτοκίνητό του στην πλατεία και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Χτύπησε μάλιστα και ένα τραμ που περνούσε από εκεί, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα παράθυρά του, αλλά κανένας επιβάτης δεν τραυματίστηκε.

Ακολούθησαν στιγμές πανικού με το πλήθος να προσπαθεί να φύγει με κάθε τρόπο.

Αμέσως έσπευσαν στο σημείο οπλισμένοι αστυνομικοί που άρχισαν ανταλλαγή πυροβολισμών με τον ύποπτο, ο οποίος χτυπήθηκε από σφαίρες εντός τριών λεπτών.

Protothema.gr

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