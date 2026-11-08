Ελληνίδα περιγράφει όσα ακολούθησαν μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Κρακοβία: «Η πλατεία αποκλείστηκε, φύγαμε με αστυνομική συνοδεία»

Η κυρία Βάσω Πετράκη και οι συνταξιδιώτες της, για καλή τους τύχη, δεν βρίσκονταν στο σημείο της επίθεσης την ώρα των πυροβολισμών, καθώς είχαν μεταβεί στο Άουσβιτς για εκδρομή.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ωστόσο, είχαν καθίσει για καφέ ακριβώς στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η αιματηρή επίθεση.

«Η πλατεία είχε αποκλειστεί»

Η επιστροφή από στο Άουσβιτς συνοδεύτηκε από εικόνες πρωτοφανούς κινητοποίησης των αρχών, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα να έχουν κατακλύσει την περιοχή.

«Όταν επιστρέψαμε από την εκδρομή στο Άουσβιτς, η εικόνα που αντικρίσαμε ήταν πραγματικά σοκαριστική. Κάτω από το ξενοδοχείο μας υπήρχε πολύ ισχυρή αστυνομική παρουσία, ασθενοφόρα και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Η πλατεία είχε αποκλειστεί ολόκληρη και το ξενοδοχείο μας είχε κλειδωθεί. Η αστυνομία μας έδωσε οδηγίες να παραμείνουμε μέσα και δεν μας επέτρεπαν να βγούμε στην πλατεία», περιγράφει στο protothema.gr.

Όπως λέει, η ανησυχία εντάθηκε από τις πληροφορίες για νέους πυροβολισμούς, οι οποίες, πάντως, δεν επιβεβαιώθηκαν.

«Παράλληλα, ακούσαμε μαρτυρίες ανθρώπων που επέστρεφαν στο ξενοδοχείο ότι είχαν ακουστεί και άλλοι πυροβολισμοί, γεγονός που ενίσχυσε τον φόβο ότι μπορεί να υπάρξει και δεύτερη επίθεση. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώθηκαν», σημειώνει.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, οι Έλληνες ταξιδιώτες επικοινώνησαν με την ελληνική πρεσβεία, αναζητώντας οδηγίες για την ασφάλειά τους.

«Επειδή υπήρχε μεγάλη ανησυχία για το τι θα μπορούσε να συμβεί στη συνέχεια, επικοινωνήσαμε και με την ελληνική πρεσβεία, προκειμένου να ενημερωθούμε για τις οδηγίες των αρχών και για το πώς θα μπορούσαμε να προστατευτούμε και να επιστρέψουμε με ασφάλεια στην Ελλάδα, εάν η κατάσταση συνεχιζόταν».

Το πρωί της Κυριακής κατάφεραν να απομακρυνθούν από την περιοχή με τη βοήθεια της αστυνομίας.

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«Τελικά, σήμερα το πρωί, αποχωρήσαμε από το ξενοδοχείο μόνο με τη συνοδεία αστυνομικών, οι οποίοι μας βοήθησαν να απομακρυνθούμε με ασφάλεια από την αποκλεισμένη πλατεία».

«Την προηγούμενη ημέρα πίναμε εκεί καφέ»

Αυτό που συγκλονίζει περισσότερο την Ελληνίδα τουρίστρια είναι ότι μόλις μία ημέρα πριν από την επίθεση βρισκόταν με την παρέα της στο ίδιο ακριβώς σημείο.

«Αυτό που μας έχει συγκλονίσει περισσότερο είναι ότι την προηγούμενη ημέρα καθόμασταν εκεί και πίναμε τον καφέ μας. Ήμασταν ακριβώς στο σημείο που την επόμενη ημέρα θα γινόταν η επίθεση», αναφέρει η κυρία Πετράκη. «Όταν το μάθαμε, πραγματικά παγώσαμε. Σκεφτήκαμε πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί τα πράγματα αν βρισκόμασταν εκεί εκείνη τη στιγμή», συμπληρώνει.

Όπως τονίζει, παρά την ανακούφιση που αισθάνονται επειδή δεν βρέθηκαν στο σημείο της επίθεσης, η σκέψη τους βρίσκεται στα θύματα και τις οικογένειές τους.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη και αγωνιώδης εμπειρία, γιατί βρεθήκαμε ξαφνικά σε μια κατάσταση που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε και το μόνο που θέλαμε ήταν να είμαστε ασφαλείς και να επιστρέψουμε στην Ελλάδα», τονίζει και καταλήγει: «Νιώθουμε πολύ τυχεροί, αλλά κυρίως σκεφτόμαστε τους ανθρώπους που έζησαν αυτή την τραγική εμπειρία».

Πηγή: protothema.gr