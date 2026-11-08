Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΕλληνίδα περιγράφει όσα ακολούθησαν μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Κρακοβία: «Η πλατεία αποκλείστηκε, φύγαμε με αστυνομική συνοδεία»
ΔΙΕΘΝΗ

Ελληνίδα περιγράφει όσα ακολούθησαν μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Κρακοβία: «Η πλατεία αποκλείστηκε, φύγαμε με αστυνομική συνοδεία»

 08.11.2026 - 15:54
Ελληνίδα περιγράφει όσα ακολούθησαν μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Κρακοβία: «Η πλατεία αποκλείστηκε, φύγαμε με αστυνομική συνοδεία»

Τις στιγμές αγωνίας που έζησε στην Κρακοβία της Πολωνίας, αμέσως μετά την τρομοκρατική επίθεση με τους έξι νεκρούς που σημειώθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης, περιέγραψε στο protothema.gr Ελληνίδα που βρισκόταν εκεί για ταξίδι αναψυχής και διέμενε σε ξενοδοχείο σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο του μακελειού.

Η κυρία Βάσω Πετράκη και οι συνταξιδιώτες της, για καλή τους τύχη, δεν βρίσκονταν στο σημείο της επίθεσης την ώρα των πυροβολισμών, καθώς είχαν μεταβεί στο Άουσβιτς για εκδρομή.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ωστόσο, είχαν καθίσει για καφέ ακριβώς στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η αιματηρή επίθεση.

«Η πλατεία είχε αποκλειστεί»

Η επιστροφή από στο Άουσβιτς συνοδεύτηκε από εικόνες πρωτοφανούς κινητοποίησης των αρχών, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα να έχουν κατακλύσει την περιοχή.

«Όταν επιστρέψαμε από την εκδρομή στο Άουσβιτς, η εικόνα που αντικρίσαμε ήταν πραγματικά σοκαριστική. Κάτω από το ξενοδοχείο μας υπήρχε πολύ ισχυρή αστυνομική παρουσία, ασθενοφόρα και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Η πλατεία είχε αποκλειστεί ολόκληρη και το ξενοδοχείο μας είχε κλειδωθεί. Η αστυνομία μας έδωσε οδηγίες να παραμείνουμε μέσα και δεν μας επέτρεπαν να βγούμε στην πλατεία», περιγράφει στο protothema.gr.

Όπως λέει, η ανησυχία εντάθηκε από τις πληροφορίες για νέους πυροβολισμούς, οι οποίες, πάντως, δεν επιβεβαιώθηκαν.

«Παράλληλα, ακούσαμε μαρτυρίες ανθρώπων που επέστρεφαν στο ξενοδοχείο ότι είχαν ακουστεί και άλλοι πυροβολισμοί, γεγονός που ενίσχυσε τον φόβο ότι μπορεί να υπάρξει και δεύτερη επίθεση. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώθηκαν», σημειώνει.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, οι Έλληνες ταξιδιώτες επικοινώνησαν με την ελληνική πρεσβεία, αναζητώντας οδηγίες για την ασφάλειά τους.

«Επειδή υπήρχε μεγάλη ανησυχία για το τι θα μπορούσε να συμβεί στη συνέχεια, επικοινωνήσαμε και με την ελληνική πρεσβεία, προκειμένου να ενημερωθούμε για τις οδηγίες των αρχών και για το πώς θα μπορούσαμε να προστατευτούμε και να επιστρέψουμε με ασφάλεια στην Ελλάδα, εάν η κατάσταση συνεχιζόταν».

Το πρωί της Κυριακής κατάφεραν να απομακρυνθούν από την περιοχή με τη βοήθεια της αστυνομίας.

Ελληνίδα περιγράφει όσα ακολούθησαν μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Κρακοβία: «Η πλατεία αποκλείστηκε, φύγαμε με αστυνομική συνοδεία», δείτε βίντεο

«Τελικά, σήμερα το πρωί, αποχωρήσαμε από το ξενοδοχείο μόνο με τη συνοδεία αστυνομικών, οι οποίοι μας βοήθησαν να απομακρυνθούμε με ασφάλεια από την αποκλεισμένη πλατεία».

«Την προηγούμενη ημέρα πίναμε εκεί καφέ»

Αυτό που συγκλονίζει περισσότερο την Ελληνίδα τουρίστρια είναι ότι μόλις μία ημέρα πριν από την επίθεση βρισκόταν με την παρέα της στο ίδιο ακριβώς σημείο.

«Αυτό που μας έχει συγκλονίσει περισσότερο είναι ότι την προηγούμενη ημέρα καθόμασταν εκεί και πίναμε τον καφέ μας. Ήμασταν ακριβώς στο σημείο που την επόμενη ημέρα θα γινόταν η επίθεση», αναφέρει η κυρία Πετράκη. «Όταν το μάθαμε, πραγματικά παγώσαμε. Σκεφτήκαμε πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί τα πράγματα αν βρισκόμασταν εκεί εκείνη τη στιγμή», συμπληρώνει.

Όπως τονίζει, παρά την ανακούφιση που αισθάνονται επειδή δεν βρέθηκαν στο σημείο της επίθεσης, η σκέψη τους βρίσκεται στα θύματα και τις οικογένειές τους.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη και αγωνιώδης εμπειρία, γιατί βρεθήκαμε ξαφνικά σε μια κατάσταση που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε και το μόνο που θέλαμε ήταν να είμαστε ασφαλείς και να επιστρέψουμε στην Ελλάδα», τονίζει και καταλήγει: «Νιώθουμε πολύ τυχεροί, αλλά κυρίως σκεφτόμαστε τους ανθρώπους που έζησαν αυτή την τραγική εμπειρία».

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εικόνες που προκαλούν αντιδράσεις στους δρόμους της Κύπρου - «Καμαρώστε τους!»
Θλίψη για τον θάνατο 52χρονου στην Κύπρο - «Το λεωφορείο πέρασε για να σε πάρει, όμως δεν κατέβηκες…» - Δείτε φωτογραφία
Ανείπωτη τραγωδία: Πήγε για μανιτάρια και δεν επέστρεψε ποτέ - Νεκρή 75χρονη, στη δημοσιότητα τα στοιχεία της
VIDEO - Τρόμος στον αέρα: Η προσγείωση που παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία - Αεροπλάνο πάλευε με τους ανέμους
VIDEO - First Dates: Η 27χρονη Κύπρια βρήκε τον έρωτα - Η απρόσμενη κίνηση του 32χρονου στο ραντεβού τους
Απίστευτες σκηνές: «Κάηκε» η Λευκωσία για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ - Βίντεο από το εντυπωσιακό pyro show

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συναγερμός στον Στρόβολο: Πάνω από 10 πρόσωπα εισέβαλαν σε σπίτι και επιτέθηκαν σε τρεις νεαρούς - Έκλεψαν κινητά τηλέφωνα και χρήματα

 08.11.2026 - 15:41
Επόμενο άρθρο

Γάλα βρώμης ή αγελαδινό; Τι συνιστούν οι ειδικοί

 08.11.2026 - 16:08
Ολγκίν: «Τεράστια ζημία» μια νέα αποτυχία - Οι δυο ηγέτες πρέπει να συμφωνήσουν μια σαφή διαδικασία

Ολγκίν: «Τεράστια ζημία» μια νέα αποτυχία - Οι δυο ηγέτες πρέπει να συμφωνήσουν μια σαφή διαδικασία

Σε κίνδυνο να υποστεί «τεράστια ζημιά» η προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, σε περίπτωση νέας αποτυχίας της πρωτοβουλίας του ΓΓ του ΟΗΕ, αναφέρετα η Προσωπική Απεσταλμένη του, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, σε συνέντευξή της στη «Sunday Mail», ενώ, μιλώντας σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Πολίτης», αναφέρεται στην ανάγκη συμφωνίας των δύο ηγετών σε μια σαφή διαδικασία, όπως το χρονοδιάγραμμα, η ημερήσια διάταξη και οι μηχανισμοί υπέρβασης αδιεξόδων, για τη διαμόρφωση πλαισίου επανέναρξης των συνομιλιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ολγκίν: «Τεράστια ζημία» μια νέα αποτυχία - Οι δυο ηγέτες πρέπει να συμφωνήσουν μια σαφή διαδικασία

Ολγκίν: «Τεράστια ζημία» μια νέα αποτυχία - Οι δυο ηγέτες πρέπει να συμφωνήσουν μια σαφή διαδικασία

  •  08.11.2026 - 11:42
Το πολιτικό παζλ του 2028 αρχίζει να συμπληρώνεται -Το ΔΗΚΟ κοιτάζει προς Χριστοδουλίδη, ο ΔΗΣΥ αναζητά την επόμενη μέρα και το ΑΚΕΛ θέλει να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού

Το πολιτικό παζλ του 2028 αρχίζει να συμπληρώνεται -Το ΔΗΚΟ κοιτάζει προς Χριστοδουλίδη, ο ΔΗΣΥ αναζητά την επόμενη μέρα και το ΑΚΕΛ θέλει να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού

  •  08.11.2026 - 07:20
Ενισχύει την άμυνά της η Κύπρος - Στο τραπέζι νέα εξοπλιστικά προγράμματα μέσω SAFE

Ενισχύει την άμυνά της η Κύπρος - Στο τραπέζι νέα εξοπλιστικά προγράμματα μέσω SAFE

  •  08.11.2026 - 14:04
Μητσοτάκης για GSI: Ελλάδα και Κύπρος οι χώρες που αδειοδοτούν τις εργασίες των ερευνών

Μητσοτάκης για GSI: Ελλάδα και Κύπρος οι χώρες που αδειοδοτούν τις εργασίες των ερευνών

  •  08.11.2026 - 10:26
Ανείπωτη τραγωδία: Πήγε για μανιτάρια και δεν επέστρεψε ποτέ - Νεκρή 75χρονη, στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

Ανείπωτη τραγωδία: Πήγε για μανιτάρια και δεν επέστρεψε ποτέ - Νεκρή 75χρονη, στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

  •  08.11.2026 - 09:03
Συναγερμός στον Στρόβολο: Πάνω από 10 πρόσωπα εισέβαλαν σε σπίτι και επιτέθηκαν σε τρεις νεαρούς - Έκλεψαν κινητά τηλέφωνα και χρήματα

Συναγερμός στον Στρόβολο: Πάνω από 10 πρόσωπα εισέβαλαν σε σπίτι και επιτέθηκαν σε τρεις νεαρούς - Έκλεψαν κινητά τηλέφωνα και χρήματα

  •  08.11.2026 - 15:41
Ιστορική απόφαση: Αλλάζει ο τρόπος που μετράμε την ώρα από το 2027 - Τέλος εποχής για το εμβόλιμο δευτερόλεπτο

Ιστορική απόφαση: Αλλάζει ο τρόπος που μετράμε την ώρα από το 2027 - Τέλος εποχής για το εμβόλιμο δευτερόλεπτο

  •  08.11.2026 - 11:03
Εορτασμοί ΑΠΟΕΛ: «Το μόνο που ξέρω να λέω είναι ΜΟΝΟ ΑΠΟΕΛ» - Ρίγη συγκίνησης με τον Ανδρέα Στυλιανού

Εορτασμοί ΑΠΟΕΛ: «Το μόνο που ξέρω να λέω είναι ΜΟΝΟ ΑΠΟΕΛ» - Ρίγη συγκίνησης με τον Ανδρέα Στυλιανού

  •  08.11.2026 - 12:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα