Μόνο στην Κύπρο: Βρήκε κόκορα... στην κουζίνα της - Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, αντί για την ξεκούραση που αναζητούσε, βρέθηκε μπροστά σε έναν κόκορα, ο οποίος είχε κάνει… κατάληψη στον χώρο της!

Το περιστατικό έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη λεζάντα του βίντεο να περιγράφει με χιούμορ την κατάσταση: «Όταν θέλεις να πας σπίτι να πνέσεις μετά από 9 ώρες διάβασμα, αλλά μια κότα είχε άλλα πλάνα».