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ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητής που έπεσε θύμα άγριας επίθεσης περιγράφει καρέ-καρέ όσα έγιναν - «Είδα τη ζωή να περνά μπροστά από τα μάτια μου»

 08.11.2026 - 14:26
Φοιτητής που έπεσε θύμα άγριας επίθεσης περιγράφει καρέ-καρέ όσα έγιναν - «Είδα τη ζωή να περνά μπροστά από τα μάτια μου»

Ένα από τα θύματα της άγριας επίθεσης από αγνώστους με ρόπαλα, τσεκούρι και μολότοφ στο τμήμα του Μαθηματικού στις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ στου Ζωγράφου περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε όταν καταδιώχθηκε και χτυπήθηκε από τους δράστες, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είδε τη ζωή του να περνά μπροστά από τα μάτια του.

«Πίστεψα ότι είχα τελειώσει. Ήταν μια φάση απίστευτου τρόμου και γνώριζα ότι μπορεί να μην έβγαινα ζωντανός από την υπόθεση αυτή», λέει.

Σοκαρισμένος ακόμα από το περιστατικό, ο 19χρονος φοιτητής μίλησε στο MEGA για το πώς έγινε το περιστατικό:

«Ήταν ώρα γενικής συνέλευσης κι είχα πάει να παρακολουθήσω τη διαδικασία. Καθόμουν έξω από την αίθουσα με άλλα δυο παιδιά και μιλούσαμε, όταν ξαφνικά άρχισαν να ακούγονται φωνές και ξαφνιαστήκαμε για το τι γίνεται», δηλώνει αρχικά και συνεχίζει: «Τότε πετάγονται μπροστά μου από το βάθος του διαδρόμου 20 άτομα, που ήταν μαυροφορεμένα και φορούσαν κράνη και μπαλακλάβες οπότε ήταν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους».

Όπως λέει ο ίδιος, οι δράστες της επίθεσης ήταν οπλισμένοι με ξύλινα ρόπαλα. «Όλοι κράταγαν ξύλινα ρόπαλα κι ο μπροστινός τους ένα τσεκούρι« λέει χαρακτηριστικά και στη συνέχεια περιγράφει την επίθεση καρέ-καρέ.

«Άρχισαν να μας κυνηγάνε, πήραν στο κυνήγι εμένα κι άλλα δύο άτομα, απλά επειδή έτυχε τη στιγμή εκείνη να είμαστε έξω. Όποιος άλλος κι αν ήταν εκεί θα τον είχαν πάρει κι αυτόν στο κυνήγι. Άρχισα να τρέχω προς το Φυσικό και τότε παρατήρησα ότι είχε αρχίσει να με φτάνει ο τύπος με το τσεκούρι, τον είδα, ειδα το τσεκούρι ότι ήταν ακονισμένο. Ήταν παλιό, μήκους περίπου μισού μέτρου, αλλά φαινόταν ότι ήταν ακονισμένο για δολοφονική επίθεση. Εκεί νιώθω ένα χέρι πίσω στην πλάτη μου να με γραπώνει και να με ρίχνει κάτω. Τότε με περικυκλώνουν οκτώ άτομα κι αρχίζουν να με χτυπούν. Ένιωσα ένα πιο βαρύ χτύπημα στο πόδι μου και σε κάποια φάση ένας από αυτούς πέταξε επάνω μου ένα φλεγόμενο αντικείμενο κι άρπαξε το μπουφάν μου φωτιά».

Μάλιστα, ο ίδιος μιλάει για το πώς είδε να καίγεται συμφοιτητής του που δέχτηκε βόμβα μολότοφ από τους αγνώστους. «Μια μολότοφ πετάχτηκε πάνω στα κάγκελα κι ένας φοιτητής που ήταν μπροστά άρπαξε ολόκληρος φωτιά, από το πόδι μέχρι το κεφάλι είχε αρπάξει».

Protothema.gr

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