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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κυπριακό, εκλογές 2028 και ηλεκτρική διασύνδεση: Όλο το παρασκήνιο στα πρωτοσέλιδα

 08.11.2026 - 12:40
Κυπριακό, εκλογές 2028 και ηλεκτρική διασύνδεση: Όλο το παρασκήνιο στα πρωτοσέλιδα

Το Κυπριακό, με επίκεντρο την τριμερή συνάντηση της Δευτέρας και τις τοποθετήσεις της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν σε συνεντεύξεις της, οι πιθανές συνεργασίες ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, οι πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ μετά τις εκλογές, καθώς και οι προοπτικές της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, αποτελούν τα κυριότερα θέματα που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα του Τύπου την Κυριακή.

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Η αντίστροφη μέτρηση της κ. Ολγκίν», αναφέρεται στις εξελίξεις στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι στην τριμερή συνάντηση της Δευτέρας αναμένεται να ξεκαθαριστεί το μέλλον της αποστολής της κ. Ολγκίν αλλά και του Κυπριακού. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στα αποτελέσματα των εκλογών στις ΗΠΑ και το πώς επηρεάσαν η ακρίβεια και ο πόλεμος. Αλλού, αναφέρεται στην εκ περιτροπής προεδρία, την οποία όπως σημειώνει, η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει αποδεχθεί με την προϋπόθεση κατάργησης των εγγυήσεων και αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Στο τραπέζι οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση» δημοσιεύει συνέντευξη της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελ Ολγκίν, η οποία προσβλέπει σε συμφωνία για τέσσερα οδοφράγματα και την αποναρκοθέτηση. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στις προεδρικές εκλογές του 2028, σημειώνοντας ότι η πρόταση Αναστασιάδη για αλληλουποστήριξη ΔΗΣΥ και Χριστοδουλίδη στον β’ γύρο προκαλεί διαφωνίες για τον κύριο αντίπαλο του κόμματος το 2028. Αλλού, αναλύει τις διεργασίες στο ΑΚΕΛ ενόψει των εκλογών του 2028.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Ο Στέφανος κλείνει το μάτι στη Σοφία», αναφέρεται στις διεργασίες στο ΑΚΕΛ ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028 και τις προοπτικές συνεργασιών με άλλα κόμματα, με αναφορές στην ΕΔΕΚ. Σε άλλο θέμα, προβάλλει τις εκλογές στις ΗΠΑ και τις πολιτικές συνέπειες για τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών, καθώς και τις επιπτώσεις στην εξωτερική πολιτική. Αλλού, αναφέρεται στη διπλωματική προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για αποτροπή της εκλογής του Φεριντούμ Σινιρλίογλου στη θέση του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Η Αριστερά μπροστά για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων και προκλήσεων», προβάλλει το διεθνές συμπόσιο του ΑΚΕΛ, με τον ΓΓ του κόμματος, Στέφανο Στεφάνου, να αναδεικνύει την ανάγκη συνεργασίας και συνένωσης δυνάμεων στη βάση κοινών στόχων και επιδιώξεων. Σε άλλο θέμα, αναφέρεται στις αντιπαραθέσεις μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Προβάλλει, επίσης, το υψηλό κόστος ενέργειας και τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Η εφημερίδα «Sunday Mail» στο κύριο της θέμα με τίτλο «ΟΗΕ: Τεράστια ζημία αν αποτύχει η νέα διαδικασία» δημοσιεύει συνέντευξη της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη αποτυχία της νέας προσπάθειας για επανέναρξη της διαδικασίας στο Κυπριακό θα προκαλέσει σημαντική ζημιά. Σε άλλο θέμα, αναφέρεται στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, ότι «όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά». Αλλού, προβάλλει φωτογραφία της Αλυκής Λάρνακας και αναφέρεται στην επιστροφή των φλαμίνγκο.

Η «Καθημερινή της Κυριακής» τιτλοφορεί το κύριο της θέμα "Κινητικότητα στη διαδικασία, αινησία στη λύση" και αναφέρεται στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η Τουρκία εμφανίζεται να ανοίγει οδοφράγματα, διατηρώντας παράλληλα κλειστή την πόρτα των διαπραγματεύσεων και τη θέση της υπέρ της λύσης δύο κρατών. Σε άλλο θέμα, αναλύει τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ μετά τις εκλογές. Ακόμη, προβάλλει τα σενάρια για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας και τις προοπτικές υλοποίησης του έργου μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

«Η Σημερινή της Κυριακής» στο κύριο θέμα της, με τίτλο «ΜΟΕ μεταξύ δύο κρατών και… 'ομοσπονδία' με την Τουρκία», αναφέρεται στην επίσκεψη του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, στα κατεχόμενα και στις θέσεις της τουρκικής πλευράς στο Κυπριακό. Αλλού, κάνει λόγο για διπλωματικό παρασκήνιο γύρω από το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Σε άλλο θέμα, θέτει ερωτήματα για τη διαχείριση των εισφορών προς ΜΚΟ, κάνοντας λόγο για παραδοχή του Υπουργείου Εσωτερικών ότι δεν διενεργούνται εις βάθος οικονομικοί έλεγχοι.

ΚΥΠΕ

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Ολγκίν: «Τεράστια ζημία» μια νέα αποτυχία - Οι δυο ηγέτες πρέπει να συμφωνήσουν μια σαφή διαδικασία

Σε κίνδυνο να υποστεί «τεράστια ζημιά» η προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, σε περίπτωση νέας αποτυχίας της πρωτοβουλίας του ΓΓ του ΟΗΕ, αναφέρετα η Προσωπική Απεσταλμένη του, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, σε συνέντευξή της στη «Sunday Mail», ενώ, μιλώντας σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Πολίτης», αναφέρεται στην ανάγκη συμφωνίας των δύο ηγετών σε μια σαφή διαδικασία, όπως το χρονοδιάγραμμα, η ημερήσια διάταξη και οι μηχανισμοί υπέρβασης αδιεξόδων, για τη διαμόρφωση πλαισίου επανέναρξης των συνομιλιών.

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