Εικόνες που προκαλούν αντιδράσεις στους δρόμους της Κύπρου - «Καμαρώστε τους!»

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση που κυκλοφορεί στα social media, χρήστης δημοσίευσε φωτογραφικά στιγμιότυπα στα οποία διακρίνεται μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες να κινείται σε διασταύρωση, ενώ στο οπτικό υλικό φαίνεται αναμμένος κόκκινος σηματοδότης.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από την χαρακτηριστική φράση «Καμαρώστε τους, περνούν και με κόκκινο», με τον χρήστη να καταγγέλλει ουσιαστικά την παραβίαση του φωτεινού σηματοδότη.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς και της μη συμμόρφωσης με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη αποτελεί μία από τις σοβαρότερες τροχαίες παραβάσεις, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις με απρόβλεπτες συνέπειες τόσο για τους ίδιους τους οδηγούς όσο και για άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.