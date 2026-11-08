Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMAΕικόνες που προκαλούν αντιδράσεις στους δρόμους της Κύπρου - «Καμαρώστε τους!»
ΠΑΡΑ-THEMA

Εικόνες που προκαλούν αντιδράσεις στους δρόμους της Κύπρου - «Καμαρώστε τους!»

 08.11.2026 - 12:25
Εικόνες που προκαλούν αντιδράσεις στους δρόμους της Κύπρου - «Καμαρώστε τους!»

Στιγμιότυπα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Κύπρο καταγράφουν μοτοσικλέτα να κινείται σε οδική διασταύρωση, την ώρα που φωτεινός σηματοδότης δείχνει κόκκινο, εγείροντας ερωτήματα για την οδική ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση που κυκλοφορεί στα social media, χρήστης δημοσίευσε φωτογραφικά στιγμιότυπα στα οποία διακρίνεται μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες να κινείται σε διασταύρωση, ενώ στο οπτικό υλικό φαίνεται αναμμένος κόκκινος σηματοδότης.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από την χαρακτηριστική φράση «Καμαρώστε τους, περνούν και με κόκκινο», με τον χρήστη να καταγγέλλει ουσιαστικά την παραβίαση του φωτεινού σηματοδότη.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς και της μη συμμόρφωσης με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη αποτελεί μία από τις σοβαρότερες τροχαίες παραβάσεις, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις με απρόβλεπτες συνέπειες τόσο για τους ίδιους τους οδηγούς όσο και για άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εικόνες που προκαλούν αντιδράσεις στους δρόμους της Κύπρου - «Καμαρώστε τους!»
Θλίψη για τον θάνατο 52χρονου στην Κύπρο - «Το λεωφορείο πέρασε για να σε πάρει, όμως δεν κατέβηκες…» - Δείτε φωτογραφία
Ανείπωτη τραγωδία: Πήγε για μανιτάρια και δεν επέστρεψε ποτέ - Νεκρή 75χρονη, στη δημοσιότητα τα στοιχεία της
VIDEO - Τρόμος στον αέρα: Η προσγείωση που παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία - Αεροπλάνο πάλευε με τους ανέμους
VIDEO - First Dates: Η 27χρονη Κύπρια βρήκε τον έρωτα - Η απρόσμενη κίνηση του 32χρονου στο ραντεβού τους
Απίστευτες σκηνές: «Κάηκε» η Λευκωσία για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ - Βίντεο από το εντυπωσιακό pyro show

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτασμοί ΑΠΟΕΛ: «Το μόνο που ξέρω να λέω είναι ΜΟΝΟ ΑΠΟΕΛ» - Ρίγη συγκίνησης με τον Ανδρέα Στυλιανού

 08.11.2026 - 12:14
Επόμενο άρθρο

Κυπριακό, εκλογές 2028 και ηλεκτρική διασύνδεση: Όλο το παρασκήνιο στα πρωτοσέλιδα

 08.11.2026 - 12:40
Ολγκίν: «Τεράστια ζημία» μια νέα αποτυχία - Οι δυο ηγέτες πρέπει να συμφωνήσουν μια σαφή διαδικασία

Ολγκίν: «Τεράστια ζημία» μια νέα αποτυχία - Οι δυο ηγέτες πρέπει να συμφωνήσουν μια σαφή διαδικασία

Σε κίνδυνο να υποστεί «τεράστια ζημιά» η προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, σε περίπτωση νέας αποτυχίας της πρωτοβουλίας του ΓΓ του ΟΗΕ, αναφέρετα η Προσωπική Απεσταλμένη του, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, σε συνέντευξή της στη «Sunday Mail», ενώ, μιλώντας σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Πολίτης», αναφέρεται στην ανάγκη συμφωνίας των δύο ηγετών σε μια σαφή διαδικασία, όπως το χρονοδιάγραμμα, η ημερήσια διάταξη και οι μηχανισμοί υπέρβασης αδιεξόδων, για τη διαμόρφωση πλαισίου επανέναρξης των συνομιλιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ολγκίν: «Τεράστια ζημία» μια νέα αποτυχία - Οι δυο ηγέτες πρέπει να συμφωνήσουν μια σαφή διαδικασία

Ολγκίν: «Τεράστια ζημία» μια νέα αποτυχία - Οι δυο ηγέτες πρέπει να συμφωνήσουν μια σαφή διαδικασία

  •  08.11.2026 - 11:42
Το πολιτικό παζλ του 2028 αρχίζει να συμπληρώνεται -Το ΔΗΚΟ κοιτάζει προς Χριστοδουλίδη, ο ΔΗΣΥ αναζητά την επόμενη μέρα και το ΑΚΕΛ θέλει να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού

Το πολιτικό παζλ του 2028 αρχίζει να συμπληρώνεται -Το ΔΗΚΟ κοιτάζει προς Χριστοδουλίδη, ο ΔΗΣΥ αναζητά την επόμενη μέρα και το ΑΚΕΛ θέλει να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού

  •  08.11.2026 - 07:20
Ενισχύει την άμυνά της η Κύπρος - Στο τραπέζι νέα εξοπλιστικά προγράμματα μέσω SAFE

Ενισχύει την άμυνά της η Κύπρος - Στο τραπέζι νέα εξοπλιστικά προγράμματα μέσω SAFE

  •  08.11.2026 - 14:04
Μητσοτάκης για GSI: Ελλάδα και Κύπρος οι χώρες που αδειοδοτούν τις εργασίες των ερευνών

Μητσοτάκης για GSI: Ελλάδα και Κύπρος οι χώρες που αδειοδοτούν τις εργασίες των ερευνών

  •  08.11.2026 - 10:26
Ανείπωτη τραγωδία: Πήγε για μανιτάρια και δεν επέστρεψε ποτέ - Νεκρή 75χρονη, στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

Ανείπωτη τραγωδία: Πήγε για μανιτάρια και δεν επέστρεψε ποτέ - Νεκρή 75χρονη, στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

  •  08.11.2026 - 09:03
Κραυγή αγωνίας εργαζομένου σε δημόσιο νοσηλευτήριο - «Καλούμαστε να κάνουμε τη δουλειά τριών ατόμων»

Κραυγή αγωνίας εργαζομένου σε δημόσιο νοσηλευτήριο - «Καλούμαστε να κάνουμε τη δουλειά τριών ατόμων»

  •  08.11.2026 - 10:38
Ιστορική απόφαση: Αλλάζει ο τρόπος που μετράμε την ώρα από το 2027 - Τέλος εποχής για το εμβόλιμο δευτερόλεπτο

Ιστορική απόφαση: Αλλάζει ο τρόπος που μετράμε την ώρα από το 2027 - Τέλος εποχής για το εμβόλιμο δευτερόλεπτο

  •  08.11.2026 - 11:03
Εορτασμοί ΑΠΟΕΛ: «Το μόνο που ξέρω να λέω είναι ΜΟΝΟ ΑΠΟΕΛ» - Ρίγη συγκίνησης με τον Ανδρέα Στυλιανού

Εορτασμοί ΑΠΟΕΛ: «Το μόνο που ξέρω να λέω είναι ΜΟΝΟ ΑΠΟΕΛ» - Ρίγη συγκίνησης με τον Ανδρέα Στυλιανού

  •  08.11.2026 - 12:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα