VIDEO - Εντυπωσίασε η Δέσποινα Βανδή: Ιπτάμενη στην πρεμιέρα της σεζόν στα μπουζούκια

Πρεμιέρα στη νυχτερινή Αθήνα έκαναν το βράδυ της Παρασκευής, 6 Νοεμβρίου, η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου, ξεκινώντας τη φετινή τους συνεργασία στο Nox Athens.

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