Ενισχύει την άμυνά της η Κύπρος - Στο τραπέζι νέα εξοπλιστικά προγράμματα μέσω SAFE

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στο πλαίσιο της παρουσίας του την Κυριακή στην αεροπορική βάση "Ανδρέας Παπανδρέου", στην Πάφο, όπου εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στον εορτασμό για τον προστάτη της Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς, Αρχάγγελο Μιχαήλ, εάν υπάρχει σχεδιασμός για αποναρκοθέτηση, ως ένα βήμα που θα μπορούσε να συμβάλει στην πρόοδο στο Κυπριακό, ο κ. Πάλμας χαρακτήρισε το ζήτημα «εξόχως πολιτικό», παρά τη στρατιωτική ορολογία.

«Παρόλο που η ορολογία που έχετε χρησιμοποιήσει είναι στρατιωτική, δηλαδή αποναρκοθέτηση, το θέμα είναι εξόχως πολιτικό», ανέφερε, σημειώνοντας πως, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις συζητήσεις που θα υπάρξουν για πρόοδο στο Κυπριακό, η Kυβέρνηση θα προσαρμόσει και την πολιτική της σε ζητήματα τα οποία έχουν στρατιωτικής υφής.

«Αυτή τη στιγμή που μιλούμε δεν έχω κάτι να προσθέσω γύρω από αυτό το θέμα», πρόσθεσε εκφράζοντας παράλληλα την ευχή να υπάρξει θετική εξέλιξη στις συνομιλίες.

«Μακάρι να εξελιχθούν καλά οι συνομιλίες και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις και τέτοια δεδομένα που να ενθαρρύνουν να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος και αυτά τα επιμέρους ζητήματα θα τα δούμε», είπε.

Εξάλλου, ο κ. Πάλμας αναφερόμενος στην πρόσφατη συνάντησή του στο Παρίσι με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν, την χαρακτήρισε «εξαιρετικά καλή».

Ανέφερε πως η Γαλλία αποτελεί αυτή τη στιγμή την ισχυρότερη χώρα στην Ευρώπη και ουσιαστικά ηγείται της Ευρώπης και υπογράμμισε τη σημασία των διμερών σχέσεων Λευκωσίας-Παρισιού στον αμυντικό και πολιτικό τομέα.

Κατά τη συνάντηση, όπως είπε, έγινε ανασκόπηση της διμερούς συμφωνίας SOFA, η οποία είχε υπογραφεί στις 8 Ιουνίου του περασμένου καλοκαιριού.

Ο Υπουργός επεσήμανε ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας SOFA μεταξύ δύο κρατών καταδεικνύει πως οι σχέσεις τους, τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο, βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι δύο πλευρές επικαιροποίησαν τη συμφωνία και συμφώνησαν τα επόμενα βήματα της συνεργασίας τους, τα οποία περιλαμβάνουν θέματα εκπαίδευσης, ασκήσεων και αλληλοενημέρωσης για γεωπολιτικά ζητήματα που αφορούν την περιοχή, ανέφερε.

Συζητήθηκαν, επίσης, εξοπλιστικά προγράμματα, στο πλαίσιο της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Κύπρου και Γαλλίας, πρόσθεσε.

Εξάλλου, στον χαιρετισμό του στον εορτασμό, ο κ. Πάλμας αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της Κύπρου, ιδιαίτερα υπό το φως του σύγχρονου και διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος ασφάλειας και των αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι το Υπουργείο προωθεί σειρά μέτρων και πρωτοβουλιών, τόσο μέσω του εξοπλιστικού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE, με στόχο την απόκτηση σύγχρονων συστημάτων και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προχωρεί η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου», καθώς και της ναυτικής βάσης στο Μαρί, με στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την αποτελεσματικότερη υποστήριξη αεροπορικών και ναυτικών αποστολών.

Σύμφωνα με τον κ. Πάλμα, η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν εξυπηρετεί μόνο τις εθνικές ανάγκες, αλλά μπορεί να συμβάλει ευρύτερα στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου, μέσα από την ενδυνάμωση της αμυντικής συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας με τους εταίρους της Κύπρου στην περιοχή.

Ο Υπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι οι συνεργασίες αυτές έχουν και σημαντική ανθρωπιστική διάσταση, καθώς περιλαμβάνουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, παροχή ανθρωπιστικής συνδρομής και επιχειρήσεις εκκένωσης αμάχων από εμπόλεμες περιοχές.

Ο κ. Πάλμας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού, σημειώνοντας ότι καμία αμυντική δυνατότητα, όσο σύγχρονη και προηγμένη και αν είναι, δεν μπορεί να αποδώσει χωρίς το κατάλληλα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό.

Όπως ανέφερε, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί βασική προτεραιότητα, με έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση, στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων και στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών επαγγελματικής ανάπτυξης για τα μέλη της Αεροπορίας και ευρύτερα της Εθνικής Φρουράς.

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε και στη μνήμη των αεροπόρων που έπεσαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα κατά τον Ιούλιο του 1974, καθώς και όσων έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος σε περίοδο ειρήνης.

Εξέφρασε την εκτίμηση και την υπερηφάνεια της Πολιτείας προς το προσωπικό της Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του, καλώντας τα στελέχη να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και αποφασιστικότητα την αποστολή τους.

Ο κ. Πάλμας ευχήθηκε χρόνια πολλά στο προσωπικό της Αεροπορίας και σε όλους τους εορτάζοντες, εκφράζοντας την ευχή ο Αρχάγγελος Μιχαήλ να τους καθοδηγεί και να τους προστατεύει.

ΚΥΠΕ