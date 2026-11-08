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ΥΓΕΙΑ

Γιατρός του Harvard δεν τρώει ποτέ αυτό το φρούτο - Η λίστα με τα καλύτερα και τα «χειρότερα» για το έντερο

 08.11.2026 - 13:50
Γιατρός του Harvard δεν τρώει ποτέ αυτό το φρούτο - Η λίστα με τα καλύτερα και τα «χειρότερα» για το έντερο

Τα φρούτα θεωρούνται ισχυρός σύμμαχος της υγείας. Ωστόσο, από ότι φαίνεται δεν είναι όλα εξίσου ωφέλιμα για το πεπτικό μας σύστημα. Ένας γαστρεντερολόγος από το Harvard κατέταξε 10 από τα πιο συνηθισμένα φρούτα με βάση το πώς επηρεάζουν το έντερο, αποκαλύπτοντας ποιο αποφεύγει πάντοτε και ποια βρίσκονται στην κορυφή της λίστας του.

Σύμφωνα με τον Δρ. Saurabh Sethi, οι (υπερ)ώριμες μπανάνες συγκαταλέγονται στις χειρότερες επιλογές. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε σάκχαρα, ανεβάζουν απότομα το σάκχαρο και δεν τροφοδοτούν σωστά τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου. Όπως εξηγεί, όσο ωριμάζει μια μπανάνα, τόσο χάνει φυτικές ίνες και ανθεκτικό άμυλο -ουσίες που λειτουργούν ως πρεβιοτικά.

Αντίθετα, οι ελαφρώς άγουρες μπανάνες περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες και συμβάλλουν στην πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη τύπου 2 και καρκίνου του παχέος εντέρου.

Τα φρούτα που βοηθούν την πέψη

Στην πρώτη θέση της λίστας του βρίσκονται τα μύρτιλα, τα οποία είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και θωρακίζουν τον οργανισμό από χρόνιες ασθένειες. Ακολουθεί το ρόδι, το οποίο περιέχει πολυφαινόλες που μειώνουν τη φλεγμονή, έναν από τους βασικούς παράγοντες κινδύνου για καρδιοπάθειες.

Επίσης, τα ακτινίδια ξεχωρίζουν χάρη στις διαλυτές φυτικές τους ίνες, που διευκολύνουν τη δυσκοιλιότητα και συμβάλλουν σε πιο τακτικές κενώσεις.

Σταφύλια, πορτοκάλια και άλλες (μέσες) επιλογές

Στη μέση της κατάταξης βρίσκονται τα μήλα, τα αχλάδια και τα πεπόνια, ενώ πιο χαμηλά συναντώνται τα σταφύλια και τα πορτοκάλια. Παρότι τα σταφύλια περιέχουν βιταμίνη C και κάλιο, θεωρούνται φτωχότερα σε συνολική θρεπτική αξία σε σχέση με άλλα φρούτα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, τα πορτοκάλια, αν και είναι πλούσια σε βιταμίνη C, φολικό οξύ και αντιοξειδωτικά, μελέτη έχει συνδέσει την υπερβολική κατανάλωση εσπεριδοειδών με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του δέρματος. Οι ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο στις φωτοευαισθητοποιές ιδιότητες των φρούτων, αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Ωστόσο, η βιταμίνη C παραμένει απαραίτητη για το (υγιές) δέρμα, τα αιμοφόρα αγγεία, τα οστά και τους χόνδρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αποθηκεύεται στο σώμα και, επομένως, πρέπει να λαμβάνεται καθημερινά από τη διατροφή ή, εφόσον χρειάζεται, από συμπληρώματα.

Η κατάταξη με μια ματιά

Μύρτιλα
Ρόδι
Ακτινίδια
Μήλα
Αχλάδια
Ελαφρώς άγουρες μπανάνες
Πεπόνια
Πορτοκάλια
Σταφύλια
Υπερώριμες μπανάνες.

Ygeiamou.gr

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