Γιώργος Mαζωνάκης: Σοκαριστικές εικόνες με αίματα του στον καναπέ του ιατρείου

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, όπου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, παρουσιάστηκαν στο Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο.

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