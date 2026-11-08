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LIFESTYLE

Μαριάντα Πιερίδη: Tα νεότερα για την υγεία της μέσα από το νοσοκομείο - «Το προλάβαμε νωρίς»

 08.11.2026 - 15:05
Μαριάντα Πιερίδη: Tα νεότερα για την υγεία της μέσα από το νοσοκομείο - «Το προλάβαμε νωρίς»

Ανησυχία προκάλεσε στους διαδικτυακούς της φίλους η Μαριάντα Πιερίδη, όταν το μεσημέρι της Παρασκευής (6/11) δημοσίευσε φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», χωρίς να αποκαλύψει αρχικά τον λόγο της νοσηλείας της.

 

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Ολγκίν: «Τεράστια ζημία» μια νέα αποτυχία - Οι δυο ηγέτες πρέπει να συμφωνήσουν μια σαφή διαδικασία

Σε κίνδυνο να υποστεί «τεράστια ζημιά» η προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, σε περίπτωση νέας αποτυχίας της πρωτοβουλίας του ΓΓ του ΟΗΕ, αναφέρετα η Προσωπική Απεσταλμένη του, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, σε συνέντευξή της στη «Sunday Mail», ενώ, μιλώντας σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Πολίτης», αναφέρεται στην ανάγκη συμφωνίας των δύο ηγετών σε μια σαφή διαδικασία, όπως το χρονοδιάγραμμα, η ημερήσια διάταξη και οι μηχανισμοί υπέρβασης αδιεξόδων, για τη διαμόρφωση πλαισίου επανέναρξης των συνομιλιών.

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