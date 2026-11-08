ΥΠΑΝ: Δίκαιο και ισορροπημένο πλαίσιο η πρόταση του για σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών

Σε ανακοίνωση, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι αυτό σημαίνει στην πράξη ότι «οι εκπαιδευτικοί που ήδη προσφέρουν στα σχολεία μας και πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια θα διατηρήσουν τη δυνατότητα διορισμού τους, οι νέοι εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε ένα αξιοκρατικό σύστημα διορισμών και η λειτουργία των σχολείων μας δεν θα διαταραχθεί από τις στρεβλώσεις που έχουν δημιουργηθεί κατά την πολυετή μεταβατική περίοδο».

Προσθέτει ότι η πρότασή του αποτελεί «ένα δίκαιο και ισορροπημένο πλαίσιο, το οποίο αναγνωρίζει, αφενός, τη σημασία της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και, αφετέρου, διαφυλάσσει τον μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα της εξέτασης διορισίμων» και προσθέτει ότι η αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου είναι μια ευθύνη της Πολιτείας, την οποία με συνέπεια έχει αναλάβει προς όφελος των παιδιών μας και της κοινωνίας.

Το ΥΠΑΝ αναφέρει ότι έχει ήδη προχωρήσει σε διαβούλευση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, στο πλαίσιο της οποίας αναπτύχθηκε ουσιαστικός διάλογος και εξετάστηκαν προβληματισμοί και εισηγήσεις και «ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, έχει ήδη υιοθετήσει αρκετές από τις θέσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων».

Αναφορικά με τις ρυθμίσεις που διαμορφώθηκαν μέσα από τη διαδικασία αυτή, το ΥΠΑΝ αναφέρει ότι αυτές είναι η διατήρηση του ειδικού μητρώου μέχρι την εξάντλησή του, η διατήρηση συγκρισιμότητας με τα αποτελέσματα προηγούμενων εξετάσεων μέχρι το 2033, η διατήρηση της βαθμολογίας της εξέτασης για αριθμό ετών, το εύρος προϋπηρεσίας για το μητρώο και πρόσθετες επιμέρους ρυθμίσεις που προέκυψαν μέσα από το διάλογο.

Αναφέρει, ωστόσο, ότι παραμένει η διαφωνία σε σχέση με το αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων για μονιμοποίηση εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στο μητρώο, χωρίς τη συμμετοχή τους σε εξέταση κατάταξης, στην οποία θα προσμετράται εκ νέου και η εκπαιδευτική προϋπηρεσία και προσθέτει ότι η ικανοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματος προσκρούει σε νομικούς περιορισμούς.

«Ο ουσιαστικός διάλογος δεν προϋποθέτει την αποδοχή κάθε αιτήματος. Προϋποθέτει συζήτηση και αξιολόγηση των εισηγήσεων, αξιοποίηση όσων μπορούν να ενσωματωθούν λόγω της νομικής πτυχής των ζητημάτων, καθώς και τεκμηριωμένη επεξήγηση των διαφορών που παραμένουν», υπογραμμίζει.

Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι «σέβεται απολύτως το δικαίωμα στη διαφωνία και στη συνδικαλιστική δράση», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι θεωρεί σημαντικό όπως ο δημόσιος διάλογος διεξάγεται με υπευθυνότητα και ακρίβεια στα πραγματικά δεδομένα.

Ταυτόχρονα, καλεί όλους να σεβαστούν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες και να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, όπως απαιτεί η δημοκρατική διαδικασία, αποφεύγοντας αχρείαστες εντάσεις.

Αναφέρει ότι η ανάγκη για τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση προκύπτει από ένα πραγματικό και άμεσο πρόβλημα και προσθέτει ότι με βάση τη νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2015, από την 1η Σεπτεμβρίου 2027 οι διορισμοί θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τον κατάλογο διορισίμων.

«Χωρίς πρόσθετες ρυθμίσεις, σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν θα αντιμετώπιζε περιορισμούς στη δυνατότητα διορισμού του, με συνέπειες και για τη στελέχωση των σχολείων», προσθέτει.

Αναφέρει, επίσης, ότι η Κυβέρνηση επιλέγει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τώρα, με δίκαιες, εφαρμόσιμες και νομικά τεκμηριωμένες ρυθμίσεις.

«Αναγνωρίζουμε την εμπειρία και την προσφορά των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, διατηρούμε την αξιοκρατία και δημιουργούμε προοπτική για τους νέους εκπαιδευτικούς. Γιατί στο επίκεντρο κάθε απόφασης για την Παιδεία πρέπει να βρίσκονται πρωτίστως οι μαθητές μας και η ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης», προσθέτει.

Με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις και δημοσιεύματα, το Υπουργείο Παιδείας σημειώνει, εξάλλου, σε σχέση με την ανάγκη αντιμετώπισης των στρεβλώσεων του υφιστάμενου συστήματος, ότι «η Κυβέρνηση έχει επιλέξει να αντιμετωπίσει αυτές τις στρεβλώσεις με εφαρμόσιμες ρυθμίσεις, αντί να μεταθέτει την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που επηρεάζει τη λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης».

Προσθέτει ότι η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, χωρίς πρόσθετες ρυθμίσεις, θα περιόριζε τις δυνατότητες διορισμού σημαντικού αριθμού υπηρετούντων εκπαιδευτικών και θα υπήρχε πρόβλημα με τη στελέχωση των σχολείων.

Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι αναγνωρίζοντας τη σημασία της προϋπηρεσίας και επιδιώκοντας την αξιοποίηση της εμπειρίας εκπαιδευτικών που έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν στο δημόσιο σχολείο, προτείνει τη δημιουργία ειδικού μητρώου.

«Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια θα παραμείνουν ενταγμένοι στο σύστημα διορισμών, διατηρώντας τη δυνατότητα διορισμού τους, ανάλογα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως ισχύει και σήμερα, μέχρι τη μονιμοποίησή τους, ή τη μετατροπή της απασχόλησής τους σε καθεστώς αορίστου χρόνου», υπογραμμίζει.

Σημειώνει ότι ο διορισμός τους θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται όπως και σήμερα, με βάση την αναλογία 50%-50%, δηλαδή με την κάλυψη του 50% των θέσεων από το ειδικό μητρώο και του υπόλοιπου 50% από τον κατάλογο διορισίμων, μέχρι την εξάντληση του μητρώου και «παράλληλα, η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως ουσιαστικό προσόν και λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία μοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων στις εξετάσεις για τον νέο κατάλογο διορισίμων».

Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου, αναφέρει ότι «εξακολουθούν να έχουν προτεραιότητα στη διαδικασία τοποθέτησης, στη βάση των εκπαιδευτικών αναγκών και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό των εξετάσεων και τα ενιαία κριτήρια μονιμοποίησης, το Υπουργείο Παιδείας σημειώνει ότι η πρόταση διατηρεί τον θεσμό των εξετάσεων διορισίμων, επιδιώκοντας παράλληλα τη βελτίωσή του και οι εξετάσεις προβλέπεται να διατηρήσουν παρόμοιο βαθμό δυσκολίας με τις προηγούμενες, με αναβαθμισμένο και πιο έγκυρο περιεχόμενο, με σαφέστερη έμφαση στην παιδαγωγική διάσταση και στις απαιτούμενες επαγγελματικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών.

Αναφέρει, επίσης, ότι η κατάταξη των υποψηφίων στον κατάλογο θα γίνεται στη βάση κριτηρίων, όπως και σήμερα, με βαρύτητα 50% στον βαθμό της εξέτασης, 20% στην προϋπηρεσία, 10% στο έτος κατάθεσης πρώτου τίτλου σπουδών, 9% στα πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα κ.λπ και προσθέτει ότι η μονιμοποίηση θα πραγματοποιείται για όλους/ες με ενιαίο τρόπο, βάσει της σειράς κατάταξής τους στον κατάλογο διορισίμων.

«Η πρόταση επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός ενιαίου και διαφανούς συστήματος διορισμών, συμβάλλοντας στην κατάργηση των πολλαπλών και διαφορετικών καταλόγων που ισχύουν σήμερα», υπογραμμίζει.

Σε σχέση με την ομαλή μετάβαση και στελέχωση των σχολείων, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2027 θα συνεχίσει να εφαρμόζεται το υφιστάμενο σύστημα διορισμών και «ως εκ τούτου, ποσοστό πέραν του 90% της στελέχωσης των σχολείων θα ολοκληρωθεί στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας».

«Η ορθολογιστική στελέχωση των σχολείων αποτελεί σταθερή υποχρέωση της Πολιτείας και βασική παράμετρο του σχεδιασμού της μεταρρύθμισης», επισημαίνει.