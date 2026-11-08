Συναγερμός στον Στρόβολο: Πάνω από 10 πρόσωπα εισέβαλαν σε σπίτι και επιτέθηκαν σε τρεις νεαρούς - Έκλεψαν κινητά τηλέφωνα και χρήματα

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 8.30 χθες το βράδυ, αριθμός πέραν των δέκα προσώπων, εισήλθαν παράνομα σε κατοικία στον Στρόβολο, όπου επιτέθηκαν εναντίον τριών προσώπων, άντρες ηλικίας 22, 24 και 25 ετών, που διαμένουν στο σπίτι. Οι δράστες έκλεψαν τα κινητά τηλέφωνα των ενοίκων, καθώς και χρηματικό ποσό από το δωμάτιο του 22χρονου.

Ο 24χρονος και ο 25χρονος επισκέφθηκαν το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου έτυχαν ιατρικών εξετάσεων και περίθαλψης και έλαβαν εξιτήριο.

Μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή και περισυνέλεξαν διάφορα τεκμήρια. Κατά τις έρευνες στην περιοχή σήμερα, εντοπίστηκε σε χωράφι σε κοντινή απόσταση από την εν λόγω οικία, το ένα από τα τρία κινητά τηλέφωνα που είχαν κλαπεί.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.