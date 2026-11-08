Ζημιές σε δύο πυλώνες της ΑΗΚ από τους θυελλώδεις ανέμους - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, γύρω στις 08:00, στη γραμμή μεταφοράς Δεκέλειας – Λάρνακας, τάσης 132 kV.

Παρά τις ζημιές που υπέστησαν οι δύο πυλώνες, δεν σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, καθώς ενεργοποιήθηκε εναλλακτική τροφοδοσία μέσω του Δικτύου Μεταφοράς και άλλων Υποσταθμών, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ζημιές σε δύο πυλώνες της ΑΗΚ από τους θυελλώδεις ανέμους – Τέσσερις εβδομάδες για την πλήρη αποκατάσταση

Όπως εκτιμά η ΑΗΚ, για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και την επαναφορά των πυλώνων στην αρχική τους κατάσταση θα χρειαστούν περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Η Αρχή συνεχίζει τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης, με προτεραιότητα την ασφάλεια και την αξιοπιστία του Δικτύου Μεταφοράς.