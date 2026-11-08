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Καιρός για τζάκι: Σφίγγει το κρύο και έρχονται... βροχές

 08.11.2026 - 16:25
Καιρός για τζάκι: Σφίγγει το κρύο και έρχονται... βροχές

Με κρύο θα κυλήσει η αποψινή νύχτα, με τη θερμοκρασία να πέφτει αισθητά, ιδιαίτερα στα ορεινά, όπου αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά παγετός.

Από αύριο, όμως, ο καιρός θα είναι πιο ευχάριστος, με αρκετή ηλιοφάνεια και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αρχικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη για να καταστεί το απόγευμα γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί την Πέμπτη κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

 

 

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