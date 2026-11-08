«Δεν παίρνω αιχμαλώτους»: Το έμβλημα του Μαυρογένη με τον σκελετό και την καρδιά που αιμορραγεί φορούσε ο 24χρονος τρομοκράτης στην Κρακοβία

Όπως μεταδίδουν πολωνικά μέσα ενημέρωσης, η παρουσία του στην ενδυμασία του 24χρονου εξετάζεται από τις πολωνικές Αρχές, οι οποίες επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν συνδέεται με τις αντιλήψεις και τα κίνητρά του.

Το σχέδιο αποδίδεται στη σημαία του Έντουαρντ Τιτς, γνωστού ως Μαυρογένη, ενός από τους διασημότερους πειρατές στην ιστορία.

Σύμφωνα με την παράδοση, η συγκεκριμένη σημαία είχε στόχο να τρομοκρατεί τα πληρώματα των πλοίων που δέχονταν επίθεση, ώστε να παραδίδονται χωρίς να προβάλουν αντίσταση. Κάθε στοιχείο του σχεδίου φέρει διαφορετικό συμβολισμό. Ο σκελετός παραπέμπει στον θάνατο, στον διάβολο ή σε κάποια δαιμονική μορφή, ενώ η κλεψύδρα υποδηλώνει ότι ο χρόνος του αντιπάλου τελειώνει. Το δόρυ που διαπερνά μια καρδιά συμβολίζει την απουσία ελέους απέναντι στον εχθρό και προαναγγέλλει έναν βίαιο θάνατο. Οι σταγόνες αίματος αντιπροσωπεύουν το αίμα του αντιπάλου που πρόκειται να χυθεί.

Στη σύγχρονη στρατιωτική κουλτούρα, το έμβλημα συνδέεται με την αποφασιστικότητα, την αδιάλλακτη στάση στη μάχη, την πρόθεση εκφοβισμού του αντιπάλου και την ετοιμότητα για σύγκρουση μέχρι τέλους. Ορισμένοι συνοψίζουν το νόημά του στη φράση: «Δεν παίρνω αιχμαλώτους».

Το διακριτικό με το σύμβολο του Μαυρογένη χρησιμοποιήθηκε αρχικά από την αμερικανική μονάδα SEAL Team 3 και στη συνέχεια από άλλους άνδρες των Navy SEALs, πριν υιοθετηθεί σε διάφορες εκδοχές από ειδικές δυνάμεις άλλων χωρών, σύμφωνα με πολωνικά μέσα.

Το συγκεκριμένο διακριτικό έχει επίσης συνδεθεί με ξένους μισθοφόρους που πολεμούν στο πλευρό των ουκρανικών δυνάμεων. Παρόμοια σύμβολα έχουν χρησιμοποιήσει και μέλη της ουκρανικής Ταξιαρχίας Εφόδου Αζόφ.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών η διαδικτυακή δραστηριότητα του 24χρονου

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο γιατί ο 24χρονος με καταγωγή από το Οστρόβιετς Σφιεντοκσίσκι της Πολωνίας, επέλεξε να φορέσει το συγκεκριμένο διακριτικό την ημέρα της επίθεσης στην Κρακοβία.

Οι ερευνητές εξετάζουν το παρελθόν του, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τα κίνητρα πίσω από την επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες του πολωνικού Onet, στην έρευνα συμμετέχουν πλέον και στελέχη του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης του Κυβερνοεγκλήματος της πολωνικής αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί θα ελέγξουν εάν ο 24χρονος συμμετείχε σε διαδικτυακές ομάδες, εάν είχε εκφράσει ακραίες απόψεις στο Διαδίκτυο και εάν υπήρχαν αναρτήσεις ή άλλες ενδείξεις που θα μπορούσαν να προειδοποιήσουν για την προετοιμασία μιας τέτοιας επίθεσης.

Μεταξύ των τραυματιών υπήκοοι Αυστρίας, Βρετανίας, Γερμανίας, Πορτογαλίας και Ρωσίας

Η κατάσταση της υγείας των 15 ανθρώπων που νοσηλεύονται μετά τον τραυματισμό τους στην αιματηρή επίθεση χθες στην Κρακοβία, παρουσίασε μικρή βελτίωση στη διάρκεια της νύχτας αλλά συνεχίζουν να μην έχουν διαφύγει όλοι τον κίνδυνο, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της αστυνομίας σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης.

Οι πέντε αλλοδαποί οι οποίοι τραυματίστηκαν από πυρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης είναι υπήκοοι της Αυστρίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας και της Ρωσίας, ενημέρωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Τραυματίες από την επίθεση στην Κρακοβία είναι επίσης δέκα Πολωνοί, εκ των οποίων δύο αστυνομικοί. Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένας Βρετανός.

Ο δράστης τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά. Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και η κατάσταση της υγείας του παρέμενε κρίσιμη σήμερα το πρωί, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Ο 24χρονος ζούσε με τους γονείς και την αδελφή του σε διαμέρισμα στο Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, μια πόλη σε απόσταση περίπου 2 ωρών με το αυτοκίνητο από την Κρακοβία. Τα πτώματά τους βρέθηκαν στην κατοικία τους.

«Εντοπίσαμε τα πτώματα τριών ανθρώπων σε διαμέρισμα το κέντρο του Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι: ενός άνδρα 53 ετών και δύο γυναικών, 52 και 21 ετών. Πρόκειται για τους γονείς και την αδελφή» του δράστη» δήλωσε η αστυνομία σε σημερινή της ανακοίνωση. «Τα πτώματα έφεραν τραύματα από…σφαίρες», σύμφωνα με την ίδια πηγή. Κατασχέθηκαν επίσης επτά πυροβόλα όπλα.

Πηγή: protothema.gr