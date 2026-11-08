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ΔΙΕΘΝΗ

Αίγυπτος: Σύγκρουση τρένων με τουλάχιστον 4 νεκρούς

 08.11.2026 - 17:19
Αίγυπτος: Σύγκρουση τρένων με τουλάχιστον 4 νεκρούς

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από σύγκρουση δύο τρένων στην Αίγυπτο, νότια του Καΐρου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Αλ Αγιάτ, στον νομό της Γκίζας, ενώ από τη σύγκρουση εκτροχιάστηκαν αρκετά βαγόνια.

Αντικρουόμενες είναι, πάντως, οι πληροφορίες για τον αριθμό των τραυματιών. Το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, επικαλούμενο στοιχεία του αιγυπτιακού υπουργείου Υγείας, μεταδίδει ότι 88 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και ένας από τους μηχανοδηγούς. Αντίθετα, το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), παραπέμποντας στην κρατική εφημερίδα Al-Akhbar Al-Youm, ανεβάζει τον αριθμό των τραυματιών στους 120.

Όπως ανακοίνωσε η αιγυπτιακή σιδηροδρομική αρχή, το ένα τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο Γκίζα - Φαγιούμ, όταν προσέκρουσε στο πίσω μέρος δεύτερου συρμού που είχε αναχωρήσει από το Κάιρο με προορισμό το Ασουάν. Για την απομάκρυνση των συντριμμιών και των εκτροχιασμένων βαγονιών χρειάστηκε η συνδρομή γερανών.

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών, καθώς στο σημείο έφτασαν 52 ασθενοφόρα. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε δύο νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης.

Η περιοχή Αλ Αγιάτ έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα. Το 2002, πυρκαγιά που ξέσπασε σε τρένο με επιβάτες που ταξίδευαν για τις γιορτές είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 370 άνθρωποι, σε ένα από τα φονικότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην ιστορία της χώρας. Επτά χρόνια αργότερα, το 2009, διαδοχικές συγκρούσεις τρένων στην ίδια περιοχή προκάλεσαν δεκάδες θανάτους.

Παρά το γεγονός ότι διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα στην Αφρική, η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα ασφάλειας, με πολύνεκρα δυστυχήματα να καταγράφονται επανειλημμένα.

Πηγή: protothema.gr

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