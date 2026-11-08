Ισραήλ: Έλαβε και επίσημα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Άιζενκοτ

Το κόμμα Γιασάρ ήλθε δεύτερο σε ψήφους και έδρες στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, πίσω από το Λικούντι του Μπένιαμιν Νετανιάχου, αλλά τα κόμματα που τάσσονται υπέρ του Νετανιάχου δεν κατάφεραν να συγκροτήσουν ένα μπλοκ που θα μπορούσε να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στην Κνεσέτ.

Ο Άιζενκοτ έχει 28 ημέρες για να παρουσιάσει το νέο σχήμα, το οποίο στηρίζουν κόμματα με συνολικά 67 βουλευτές, οπότε εκτός απροόπτου θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης.

Πηγή: protothema.gr