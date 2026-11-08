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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO - Ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδας: Σε εκκρεμότητα η χρηματοδότηση, κρίσιμες οι έρευνες στον βυθό

 08.11.2026 - 20:46
VIDEO - Ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδας: Σε εκκρεμότητα η χρηματοδότηση, κρίσιμες οι έρευνες στον βυθό

Στενά παρακολουθεί η Κυπριακή Δημοκρατία τις εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, με τις διαδικασίες για την υλοποίησή του να βρίσκονται σε εξέλιξη, την ώρα που παραμένουν ανοιχτά σημαντικά ζητήματα που αφορούν το κόστος, τα τεχνικά δεδομένα και το χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1, η πρώτη δόση ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ προς τον φορέα υλοποίησης του έργου, ΑΔΜΗΕ, εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ερωτηθείσα σχετικά, αρμόδια κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι οι απαραίτητες διαδικασίες προχωρούν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, ακόμη και μετά την έκδοση της σχετικής NAVTEX.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συνεχίζει την αξιολόγηση των επικαιροποιημένων δεδομένων του έργου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σαφής εικόνα για το τελικό κόστος. Όπως ανέφερε στην «Καθημερινή» ο αντιπρόεδρος της Τράπεζας, Ιωάννης Τσακίρης, η ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης προϋποθέτει την αποσαφήνιση σημαντικών τεχνικών και συμβατικών παραμέτρων.

Ειδικότερα, η ΕΤΕπ βρίσκεται σε διαβούλευση με τον ΑΔΜΗΕ γύρω από τέσσερα βασικά ζητήματα: την αναθεωρημένη εκτίμηση του κόστους και τις σχετικές εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές, το χρονοδιάγραμμα και τα βασικά ορόσημα του έργου, την πορεία των συμβάσεων που αφορούν την ανάθεση και την εκτέλεσή τους, καθώς και τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας ειδικού σκοπού και τις αρμοδιότητές της στην κατασκευή και λειτουργία της διασύνδεσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στις έρευνες του θαλάσσιου βυθού, καθώς, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει στη διάθεσή της η ΕΤΕπ, οι μέχρι σήμερα εργασίες δεν έχουν καλύψει το τεχνικά δυσκολότερο τμήμα της διαδρομής του καλωδίου.

Η επανέναρξη και ολοκλήρωση των ερευνών, οι οποίες παραμένουν σε αναστολή για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την πρόοδο του έργου. Τα αποτελέσματά τους ενδέχεται να επηρεάσουν τις τεχνικές προδιαγραφές της εγκατάστασης, με άμεσο αντίκτυπο στο συνολικό κόστος, στον χρόνο αποπεράτωσης αλλά και στις συμβατικές υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων πλευρών.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, οι τελευταίες εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν τον περασμένο μήνα στην Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής τοποθετούν την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης στο 2031.

Δείτε το ρεπορτάζ:

 

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