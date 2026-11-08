Σύγκρουση τρένων με επτά νεκρούς και πάνω από 110 τραυματίες στην Αίγυπτο

Οι Αιγυπτιακοί Εθνικοί Σιδηρόδρομοι ανέφεραν ότι τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Γκίζα προς το Φαγιούμ προσέκρουσε στο πίσω μέρος ενός δεύτερου τρένου που ταξίδευε από το Κάιρο προς το Ασουάν.

Η σύγκρουση συνέβη μεταξύ των σταθμών Καφρ Αμμάρ και Αλ Ράκκα, σύμφωνα με την αρμόδια σιδηροδρομική αρχή.

Αρκετά βαγόνια εκτροχιάστηκαν κατά τη σύγκρουση, προκαλώντας τραυματισμούς σε δεκάδες επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Τα σιδηροδρομικά ατυχήματα δεν είναι σπάνια στην Αίγυπτο. Οι κύριες αιτίες είναι το ανθρώπινο λάθος στις ισόπεδες διαβάσεις και οι δυσλειτουργίες των σηματοδοτών.

Στην ευρύτερη περιοχή όπου συνέβη σήμερα το δυστύχημα, έχουν συμβεί από το 2000 τουλάχιστον τέσσερα πολύνεκρα δυστυχήματα.

Το τραγικότερο ήταν αυτό στις 20 Φεβρουαρίου 2002, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο τρένο από το Κάιρο προς το Ασουάν. Το τρένο συνέχισε να ταξιδεύει για απόσταση περίπου 9 χιλιομέτρων με τη φωτιά να καίει στα βαγόνια, με αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 350 ανθρώπων, αν και υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές για τον τελικό απολογισμό.

Στις 24 Οκτωβρίου 2009, σε σύγκρουση μεταξύ δύο τρένων και ανατροπή τεσσάρων βαγονιών, σκοτώθηκαν 30 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 58.

Άλλο ένα δυστύχημα καταγράφεται τον Ιανουάριο του 2016 ενώ τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, ένα τρένο εκτροχιάστηκε με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 27.