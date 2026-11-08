Χειρουργοί που γευμάτιζαν κοντά στο σημείο της επίθεσης στην Κρακοβία έσωσαν ζωές, περιέθαλψαν και τον δράστη

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της πολωνικής εφημερίδας Fakt και της δημόσιας τηλεόρασης TVP, οι δύο χειρουργοί βρίσκονταν στην περιοχή μαζί με τις οικογένειές τους όταν ο 24χρονος άνοιξε πυρ στο κέντρο της πόλης, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας σοβαρά άλλους 15.

Πρόκειται για τον Μίχαλ Πεντζίβιατρ, επικεφαλής του Τμήματος Γενικής, Ογκολογικής και Επείγουσας Χειρουργικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Κρακοβίας και τον συνάδελφό του, επίσης χειρουργό, Ματέους Βιέρντακ.

«Μπαμπά, πυροβολούν τον κόσμο, πέφτουν κάτω!»

Οι δύο γιατροί μόλις είχαν ολοκληρώσει ένα οικογενειακό γεύμα και βρίσκονταν έξω από το εστιατόριο, αποχαιρετώντας ο ένας τον άλλον, όταν ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί.

«Ήμουν με τη γυναίκα μου και τα τέσσερα παιδιά μας. Ο Ματέους ήταν με τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του. Είχαμε βγει έξω και αποχαιρετιόμασταν» περιέγραψε ο καθηγητής στην εφημερίδα Gazeta Krakowska.

Ξαφνικά, ένας από τους γιους του έτρεξε προς το μέρος του, φωνάζοντας έντρομος. «Ο γιος μου ήρθε τρέχοντας και φώναξε: "Μπαμπά, πυροβολούν τον κόσμο, πέφτουν κάτω!". Κοίταξα μέσα από την τζαμαρία και είδα έναν αστυνομικό να ακινητοποιεί τον δράστη», αφηγήθηκε.

Χωρίς να χάσουν χρόνο, οι δύο χειρουργοί έσπευσαν στο σημείο όπου βρίσκονταν οι τραυματίες και άρχισαν να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που χρειάζονταν ιατρική φροντίδα ήταν και ο δράστης, ο οποίος είχε μόλις εξουδετερωθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις.

«Όταν σώζεις μια ζωή, δεν έχει σημασία ποιος είναι ο άνθρωπος που έχεις μπροστά σου. Σώζεις μια ζωή», τόνισε ο καθηγητής, εξηγώντας γιατί προσέφεραν βοήθεια και στον ένοπλο.

Η μάχη για να κρατήσουν στη ζωή αστυνομικό

Ιδιαίτερα κρίσιμη αποδείχθηκε η παρέμβαση του Ματέους Βιέρντακ σε έναν από τους αστυνομικούς που είχαν τραυματιστεί σοβαρά κατά την προσπάθεια ακινητοποίησης του δράστη.

Ο χειρουργός ανέλαβε να περιορίσει την αιμορραγία του αστυνομικού, παραμένοντας δίπλα του μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο.

«Η αφοσίωση του Ματέους στην προσπάθεια να σταματήσει την αιμορραγία του σοβαρά τραυματισμένου αστυνομικού τού έσωσε αναμφίβολα τη ζωή. Χωρίς αυτή την παρέμβαση δεν ξέρω πώς θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα, καθώς χρειάστηκε να περιμένουμε αρκετή ώρα μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο», δήλωσε ο Μίχαλ Πεντζίβιατρ.

Όπως εξήγησε, τα πληρώματα των ασθενοφόρων είχαν ήδη κινητοποιηθεί για τη διακομιδή άλλων θυμάτων της επίθεσης, με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση.

«Ασχολήθηκα με τους υπόλοιπους ανθρώπους που χρειάζονταν βοήθεια και άρχισα να τηλεφωνώ στο νοσοκομείο, όπου υπάρχει τμήμα θωρακοχειρουργικής και καρδιοχειρουργικής, για να τους ενημερώσω ότι επρόκειτο να μεταφερθεί εκεί ένας τραυματισμένος αστυνομικός», ανέφερε.

Ο ίδιος επικοινώνησε προσωπικά με τον εφημερεύοντα γιατρό, ζητώντας να προετοιμαστεί αμέσως το χειρουργείο.

«Ήξερα ότι εκεί ο τραυματισμένος αστυνομικός θα είχε τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. Τηλεφώνησα στον εφημερεύοντα γιατρό και έκαναν εξαιρετική δουλειά. Ετοίμασαν το χειρουργείο και έδωσαν εντολή για την άμεση μεταφορά του» εξήγησε.

Ωστόσο, η διακομιδή δεν ήταν εξαρχής δεδομένη, καθώς το πλήρωμα του ασθενοφόρου είχε προτείνει τη μεταφορά σε διαφορετικό νοσοκομείο.

«Αρχικά, το πλήρωμα του ασθενοφόρου πρότεινε άλλο νοσοκομείο, αλλά επιμείναμε ότι αυτό δεν ήταν δυνατόν. Τελικά πείσαμε το κέντρο συντονισμού ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Ιωάννης Παύλος Β΄», πρόσθεσε ο καθηγητής.

Παρά τον καθοριστικό ρόλο τους στην παροχή βοήθειας, ο Μίχαλ Πεντζίβιατρ δεν θεωρεί ότι ο ίδιος και ο συνάδελφός του έκαναν κάτι ηρωικό.

«Κάναμε ό,τι θα έκανε οποιοσδήποτε διασώστης στον τόπο ενός τέτοιου περιστατικού. Κάθε δευτερόλεπτο μετρούσε», δήλωσε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν την Κυριακή, οι δύο σοβαρά τραυματισμένοι αστυνομικοί νοσηλεύονται πλέον σε σταθερή κατάσταση, ενώ ο ένας έχει ήδη βγει από το κώμα. Την ίδια ώρα, ο δράστης της επίθεσης εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: protothema.gr