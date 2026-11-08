Κυπριακό: Νέα προσπάθεια για διάνοιξη τεσσάρων οδοφραγμάτων - Αγκάθι τα Κόκκινα

Ένα κρίσιμο βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ενδέχεται να προκύψει από την αυριανή τριμερή συνάντηση για το Κυπριακό, καθώς στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρίσκεται η πρόταση για διάνοιξη τεσσάρων νέων σημείων διέλευσης.

Οκτώ χρόνια μετά το άνοιγμα του τελευταίου οδοφράγματος, διαφαίνεται προοπτική συμφωνίας, στη βάση της εισήγησης της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν.

Συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά τα οδοφράγματα Μιας Μηλιάς, Αθηένου - Πυροΐου - Αγλαντζιάς, Λουρουτζίνας – Λυμπιών και Κάμπου - Καραβοστασίου. Πρόκειται για τέσσερα σημεία στα οποία φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών, με την κ. Ολγκίν να εκφράζει την αισιοδοξία της ότι η αυριανή συνάντηση μπορεί να καταλήξει σε θετική ανακοίνωση.

Σε συνέντευξή της στον «Πολίτη», η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ τόνισε ότι τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μπορούν να συμβάλουν στην αλλαγή του κλίματος, σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινή γνώμη εμφανίζει σημάδια κόπωσης από τη μακροχρόνια στασιμότητα στο Κυπριακό.

«Γι’ αυτό είμαι αισιόδοξη ότι τη Δευτέρα μπορούμε να ανακοινώσουμε τέσσερα οδοφράγματα. Είναι κάτι που δίνει λίγη ενέργεια στον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Εκτός σχεδιασμού τα Κόκκινα - Αντιδράσεις στην Τηλλυρία

Παρά τις προσδοκίες για πρόοδο στο ζήτημα των νέων σημείων διέλευσης, η πρόταση αφήνει εκτός τα Κόκκινα, εξέλιξη που προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στις κοινότητες της Τηλλυρίας. Η κ. Ολγκίν επέλεξε να μην εντάξει το συγκεκριμένο σημείο στο πακέτο των προτάσεων, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αδιέξοδο την τριμερή συνάντηση. Αντίθετα, έδωσε προτεραιότητα σε τέσσερα σημεία όπου καταγράφεται μεγαλύτερη σύγκλιση.

Για την περιοχή της Τηλλυρίας, η προτεινόμενη διευθέτηση προβλέπει τη διάνοιξη του σημείου διέλευσης Κάμπου - Καραβοστασίου, χωρίς να περιλαμβάνεται το άνοιγμα των Κοκκίνων.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν αποτέλεσε ποτέ αντικείμενο ουσιαστικής διαπραγμάτευσης με την τουρκοκυπριακή πλευρά.

«Τα Κόκκινα δεν ήταν ποτέ στο τραπέζι. Οι Τ/Κ είχαν ξεκαθαρίσει ότι δεν αποτελούσε ποτέ επιλογή», δήλωσε στον «Πολίτη».

Το ενδεχόμενο διάνοιξης των Κοκκίνων προσκρούει στη σταθερή άρνηση του κατοχικού στρατού, ο οποίος αντιμετωπίζει την περιοχή ως «κλειστή στρατιωτική ζώνη υψηλής σημασίας» και απορρίπτει οποιαδήποτε προοπτική αποστρατιωτικοποίησής της.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει προκαλέσει την αντίδραση των κοινοτήτων της Τηλλυρίας, οι οποίες εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τον αποκλεισμό των Κοκκίνων από τον σχεδιασμό και προειδοποιούν με δυναμικά μέτρα αντίδρασης. Παράλληλα, καλούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντί τους.

Το ζητούμενο πλέον είναι κατά πόσο η αυριανή τριμερής θα καταφέρει να καταγράψει πρόοδο στο ζήτημα των τεσσάρων οδοφραγμάτων, χωρίς ωστόσο να οξυνθεί περαιτέρω η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα των Κοκκίνων, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί αγκάθι για την περιοχή της Τηλλυρίας.