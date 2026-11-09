Δεν τον άφησαν να μπει στο σινεμά επειδή φορούσε γυαλιά Meta: Ο καβγάς με τον υπάλληλο που έγινε viral

Ένα ζευγάρι έξυπνα γυαλιά ήταν αρκετό για να μετατρέψει μια απλή επίσκεψη στον κινηματογράφο σε έντονη αντιπαράθεση. Ένας άνδρας έφτασε σε αίθουσα της αλυσίδας PVR στην Ινδία για να παρακολουθήσει ταινία, όμως οι υπάλληλοι ασφαλείας τού απαγόρευσαν την είσοδο επειδή φορούσε Meta Glasses, τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένη κάμερα.

Ο άνδρας δεν δέχτηκε την απαγόρευση και άρχισε να εξηγεί ότι τα συγκεκριμένα γυαλιά έχουν διορθωτικούς φακούς και ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει την ταινία χωρίς αυτά. Η συζήτηση καταγράφηκε σε βίντεο διάρκειας περίπου δύο λεπτών, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 5 Νοεμβρίου και προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.

«Δεν μπορώ να δω χωρίς αυτά»

Στο βίντεο, ο άνδρας προσπαθεί να εξηγήσει στον υπάλληλο ότι δεν έχει πρόθεση να καταγράψει την ταινία και πως τα γυαλιά αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς του λόγω της όρασής του. Υποστηρίζει μάλιστα ότι, αν ήθελε να βιντεοσκοπήσει την προβολή, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο επιτρέπεται να έχει μαζί του.

Από την πλευρά του, ο εργαζόμενος επιμένει ότι δεν μπορεί να κάνει εξαίρεση. Του εξηγεί πως η πολιτική του κινηματογράφου απαγορεύει την είσοδο με γυαλιά που διαθέτουν κάμερα και του προτείνει να τα αφήσει προσωρινά στο προσωπικό, ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει κανονικά την ταινία. Όπως αναφέρει, ο σχετικός περιορισμός υπήρχε και στους όρους που εμφανίζονται κατά την αγορά του εισιτηρίου.

Η συζήτηση συνεχίζεται, με τον άνδρα να επιμένει ότι δεν είναι λογικό να του απαγορεύεται η είσοδος επειδή φοράει γυαλιά που χρειάζεται για να βλέπει. Οι υπάλληλοι, ωστόσο, παραμένουν αμετακίνητοι, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να παραβιάσουν τους κανονισμούς της επιχείρησης.

Η λεπτομέρεια που προκάλεσε αντιδράσεις

Το βίντεο απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον εξαιτίας μιας λεπτομέρειας: ο άνδρας φαίνεται να καταγράφει την αντιπαράθεση φορώντας τα ίδια γυαλιά για τα οποία διαμαρτύρεται ότι δεν του επιτρέπουν να μπει στην αίθουσα. Αυτό ήταν και ένα από τα βασικά σημεία που σχολίασαν οι χρήστες των social media.

Αρκετοί θεώρησαν ότι θα έπρεπε να σεβαστεί τον κανονισμό, από τη στιγμή που είχε ενημερωθεί για την απαγόρευση. Άλλοι στάθηκαν στο επιχείρημά του για τους διορθωτικούς φακούς, αναρωτώμενοι αν θα έπρεπε να υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση για όσους χρειάζονται τα συγκεκριμένα γυαλιά για να βλέπουν.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα