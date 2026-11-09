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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νύχτα με μπλόκα σε όλη την Κύπρο: Συλλήψεις, θετικά ναρκοτέστ και εκατοντάδες καταγγελίες

 09.11.2026 - 06:20
Νύχτα με μπλόκα σε όλη την Κύπρο: Συλλήψεις, θετικά ναρκοτέστ και εκατοντάδες καταγγελίες

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη δύο προσώπων για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 579 οχήματα και ελέγχθηκαν 764 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν  έλεγχοι σε 29 υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 4 καταγγελίες.   

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 302 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 4 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 189 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 6 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 252 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 8 καταγγελίες, καθώς και  6 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ με 3 θετικά αποτελέσματα. 

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

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