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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του θανάτου της 75χρονης - Βρήκε τραγικό τέλος μπροστά στα μάτια του γιού της

 08.11.2026 - 21:39
Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του θανάτου της 75χρονης - Βρήκε τραγικό τέλος μπροστά στα μάτια του γιού της

Μια οικογενειακή εξόρμηση στη φύση για τη συλλογή μανιταριών κατέληξε σε ανείπωτη τραγωδία. Τραγικό θάνατο βρήκε η 75χρονη Μηλίτσα Φαντή, από τη Λευκωσία, η οποία είχε επισκεφθεί την περιοχή του Κάμπου μαζί με τον γιο της.

Το απόγευμα της Κυριακής, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, η άτυχη γυναίκα φέρεται να έχασε την ισορροπία της και να έπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 500 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 16:00.

«Λίγα λεπτά πριν από τις τέσσερις το απόγευμα, και ενώ βρισκόταν στην περιοχή για τη συλλογή μανιταριών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, η 75χρονη έπεσε σε γκρεμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι», ανέφερε ο Μιχάλης Μιχαήλ, λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Σοκαρισμένος ο γιος της, επιχείρησε μάταια να την προσεγγίσει και να τη βοηθήσει. Στο σημείο έσπευσαν και συγχωριανοί της 75χρονης, οι οποίοι κατέβηκαν στη χαράδρα, σε μια δύσκολη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή της.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν ασθενοφόρο και μέλη της Αστυνομίας. Αφού η γυναίκα ανασύρθηκε από τον γκρεμό, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Παρά τις προσπάθειες, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένεια και τους ανθρώπους της.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της 75χρονης αναμένεται να διαπιστωθούν κατά τη νενομισμένη νεκροτομή, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο.

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