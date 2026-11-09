Σε σοβαρή κατάσταση 95χρονη στην Κρήτη μετά από εγκαύματα από καυτό νερό ενώ την έκαναν μπάνιο σε γηροκομείο - Συνελήφθη η νοσηλεύτρια

Το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια του μπάνιου της ηλικιωμένης, όταν, σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν οι συγγενείς της στην Αστυνομία, καυτό νερό έπεσε στα πόδια της, προκαλώντας της εγκαύματα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι συγγενείς αποδίδουν το συμβάν σε πλημμελή χειρισμό από την 46χρονη νοσηλεύτρια που φρόντιζε την 95χρονη εκείνη την ώρα.

Η ηλικιωμένη, η οποία αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα υγείας και είναι ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω της προχωρημένης ηλικίας της, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή και παραμένει για νοσηλεία στο ΠΑΓΝΗ.

Μετά την καταγγελία των συγγενών, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 46χρονης εργαζόμενης. Ωστόσο, με προφορική εντολή του εισαγγελέα, η γυναίκα αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα