ΠτΔ μετά τη συνάντηση: «Στόχος διευρυμένη συνάντηση πριν από το τέλος του 2026 - Παραμένει στο τραπέζι το ζήτημα των Κοκκίνων»

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η συμπερίληψη αναφοράς στην προοπτική νέας τριμερούς συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στην κοινή ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών δεν ήταν τυχαία, αλλά προέκυψε μέσα από τα αποτελέσματα της σημερινής συζήτησης.

Όπως εξήγησε, οι επαφές θα συνεχιστούν και με τον Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα καταστεί δυνατή η ανακοίνωση διευρυμένης συνάντησης πριν από το τέλος του 2026.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η προσπάθεια για επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων συνεχίζεται, επισημαίνοντας ότι η σημερινή συνάντηση συνιστά μια θετική εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρέδωσε αντίγραφο των 19 προτάσεων που έχει υποβάλει η ελληνοκυπριακή πλευρά, ώστε αυτές να βρίσκονται ενώπιον όλων των εμπλεκομένων. Όπως διευκρίνισε, η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά τις αμφισβητήσεις που διατυπώθηκαν ως προς το κατά πόσο οι συγκεκριμένες προτάσεις είχαν πράγματι κατατεθεί.

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, σημείωσε ότι αυτές αποτελούν μέρος των εισηγήσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς, προσθέτοντας ότι το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί η απαραίτητη προεργασία για την υλοποίησή τους.

Πρόοδος για Αθηαίνου και Πυρόι – Παραμένει στο τραπέζι το ζήτημα των Κοκκίνων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο θέμα της διάνοιξης νέων σημείων διέλευσης και ειδικότερα στο ζήτημα Αθηαίνου και Πυροΐου.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, κατά τη συνάντηση καταγράφηκε πρόοδος στο συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει οριστική συμφωνία.

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη, εξηγώντας παράλληλα ότι για τη λειτουργία των σημείων διέλευσης που συμφωνήθηκαν απαιτείται προηγουμένως συγκεκριμένη προεργασία, καθώς το άνοιγμά τους θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα.

Σε σχέση με το ζήτημα των Κοκκίνων, ξεκαθάρισε ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων και δεν έχει τεθεί εκτός της διαδικασίας.

Αναμονή των επαφών Γκουτέρες στην Τουρκία

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών μεταβαίνει στην Τουρκία, με τη Λευκωσία να αναμένει τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα των επαφών του.

Επανέλαβε ότι βασικός στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς παραμένει η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται πλέον και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για σύγκληση διευρυμένης συνάντησης πριν από την ολοκλήρωση του έτους.