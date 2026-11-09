Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ μετά τη συνάντηση: «Στόχος διευρυμένη συνάντηση πριν από το τέλος του 2026 - Παραμένει στο τραπέζι το ζήτημα των Κοκκίνων»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ μετά τη συνάντηση: «Στόχος διευρυμένη συνάντηση πριν από το τέλος του 2026 - Παραμένει στο τραπέζι το ζήτημα των Κοκκίνων»

 09.11.2026 - 15:20
ΠτΔ μετά τη συνάντηση: «Στόχος διευρυμένη συνάντηση πριν από το τέλος του 2026 - Παραμένει στο τραπέζι το ζήτημα των Κοκκίνων»

Θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η συμπερίληψη αναφοράς στην προοπτική νέας τριμερούς συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στην κοινή ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών δεν ήταν τυχαία, αλλά προέκυψε μέσα από τα αποτελέσματα της σημερινής συζήτησης.

Όπως εξήγησε, οι επαφές θα συνεχιστούν και με τον Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα καταστεί δυνατή η ανακοίνωση διευρυμένης συνάντησης πριν από το τέλος του 2026.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η προσπάθεια για επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων συνεχίζεται, επισημαίνοντας ότι η σημερινή συνάντηση συνιστά μια θετική εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρέδωσε αντίγραφο των 19 προτάσεων που έχει υποβάλει η ελληνοκυπριακή πλευρά, ώστε αυτές να βρίσκονται ενώπιον όλων των εμπλεκομένων. Όπως διευκρίνισε, η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά τις αμφισβητήσεις που διατυπώθηκαν ως προς το κατά πόσο οι συγκεκριμένες προτάσεις είχαν πράγματι κατατεθεί.

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, σημείωσε ότι αυτές αποτελούν μέρος των εισηγήσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς, προσθέτοντας ότι το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί η απαραίτητη προεργασία για την υλοποίησή τους.

Πρόοδος για Αθηαίνου και Πυρόι – Παραμένει στο τραπέζι το ζήτημα των Κοκκίνων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο θέμα της διάνοιξης νέων σημείων διέλευσης και ειδικότερα στο ζήτημα Αθηαίνου και Πυροΐου.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, κατά τη συνάντηση καταγράφηκε πρόοδος στο συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει οριστική συμφωνία.

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη, εξηγώντας παράλληλα ότι για τη λειτουργία των σημείων διέλευσης που συμφωνήθηκαν απαιτείται προηγουμένως συγκεκριμένη προεργασία, καθώς το άνοιγμά τους θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα.

Σε σχέση με το ζήτημα των Κοκκίνων, ξεκαθάρισε ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων και δεν έχει τεθεί εκτός της διαδικασίας.

Αναμονή των επαφών Γκουτέρες στην Τουρκία

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών μεταβαίνει στην Τουρκία, με τη Λευκωσία να αναμένει τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα των επαφών του.

Επανέλαβε ότι βασικός στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς παραμένει η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται πλέον και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για σύγκληση διευρυμένης συνάντησης πριν από την ολοκλήρωση του έτους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη: «Έσβησε» η Χριστίνα στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειάς της για την κηδεία -Φωτογραφία
The Voice: O Κύπριος Aνδρέας Γεωργίου τραγούδησε Καζαντζίδη και μάγεψε τους κριτές - Δείτε βίντεο
«Καμπανάκι» για φούσκα στην αγορά ακινήτων - Οι τιμές των €300.000 και το παράδειγμα της Ιρλανδίας
Μαυρίκιος Μαυρικίου: Είναι τραγικό να γράφουν ότι έκανα εγχείρηση αλλαγής φύλου, σε δύο χρόνια το παιδάκι μου θα μπορεί να τα διαβάσει αυτά
Πάνε για μανιτάρια και αφήνουν τα σκουπίδια τους - «Ντροπή και αίσχος» - Δείτε φωτογραφίες
Ντροπιαστικές εικόνες: Γέμισε με κόπρανα και ακαθαρσίες πάρκο σκύλων – Τι καταγγέλλει πολίτης

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σκηνές τρόμου σε λούνα παρκ στις ΗΠΑ: Επιβάτες χτυπούσαν μεταξύ τους στον αέρα μετά από επικίνδυνη κίνηση δύο ανηλίκων - Δείτε βίντεο

 09.11.2026 - 15:19
Επόμενο άρθρο

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Χαιρετίζω την πρόοδο στα ΜΟΕ – Έχουμε όμως πολύ δρόμο ακόμη»

 09.11.2026 - 15:24

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ μετά τη συνάντηση: «Στόχος διευρυμένη συνάντηση πριν από το τέλος του 2026 - Παραμένει στο τραπέζι το ζήτημα των Κοκκίνων»

ΠτΔ μετά τη συνάντηση: «Στόχος διευρυμένη συνάντηση πριν από το τέλος του 2026 - Παραμένει στο τραπέζι το ζήτημα των Κοκκίνων»

  •  09.11.2026 - 15:20
Κυπριακό: Ανοίγουν νέα οδοφράγματα και «κλειδώνει» η Τριμερής με Γκουτέρες – Τι αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν

Κυπριακό: Ανοίγουν νέα οδοφράγματα και «κλειδώνει» η Τριμερής με Γκουτέρες – Τι αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν

  •  09.11.2026 - 15:15
Ερντογάν για Κυπριακό: «Υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη στο νησί» – Νέο κάλεσμα για αναγνώριση του ψευδοκράτους

Ερντογάν για Κυπριακό: «Υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη στο νησί» – Νέο κάλεσμα για αναγνώριση του ψευδοκράτους

  •  09.11.2026 - 12:55
Άγριος καβγάς στις Κεντρικές Φυλακές - Στο Νοσοκομείο με τραύματα γυναίκα δεσμοφύλακας

Άγριος καβγάς στις Κεντρικές Φυλακές - Στο Νοσοκομείο με τραύματα γυναίκα δεσμοφύλακας

  •  09.11.2026 - 09:55
Πάφος: Στόχος εμπρηστών δύο εργοτάξια του Δήμου τα ξημερώματα – Οργισμένη αντίδραση

Πάφος: Στόχος εμπρηστών δύο εργοτάξια του Δήμου τα ξημερώματα – Οργισμένη αντίδραση

  •  09.11.2026 - 08:54
VIDEO - Έπιασαν τα κρύα: Άρχισε η ζήτηση του πετρελαίου θέρμανσης; - «Θα μείνει τελευταία στιγμή ο κόσμος»

VIDEO - Έπιασαν τα κρύα: Άρχισε η ζήτηση του πετρελαίου θέρμανσης; - «Θα μείνει τελευταία στιγμή ο κόσμος»

  •  09.11.2026 - 08:41
«Καμπανάκι» για φούσκα στην αγορά ακινήτων - Οι τιμές των €300.000 και το παράδειγμα της Ιρλανδίας

«Καμπανάκι» για φούσκα στην αγορά ακινήτων - Οι τιμές των €300.000 και το παράδειγμα της Ιρλανδίας

  •  09.11.2026 - 06:23
Υπόθεση 14χρονου Στυλιανού: Αναβλήθηκε η δίκη – Πότε καταθέτει ο επόμενος μάρτυρας

Υπόθεση 14χρονου Στυλιανού: Αναβλήθηκε η δίκη – Πότε καταθέτει ο επόμενος μάρτυρας

  •  09.11.2026 - 12:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα