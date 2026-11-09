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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δαμιανός: Στα 20 τρισ. κυβικά πόδια οι εκτιμώμενοι πόροι ΦΑ στην κυπριακή ΑΟΖ

 09.11.2026 - 15:06
Δαμιανός: Στα 20 τρισ. κυβικά πόδια οι εκτιμώμενοι πόροι ΦΑ στην κυπριακή ΑΟΖ

Οι έξι ανακαλύψεις φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου αντιστοιχούν σε συνολικές εκτιμώμενες ποσότητες περίπου 20 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών, δήλωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, σημειώνοντας ότι το πρώτο φυσικό αέριο από το κοίτασμα Κρόνος αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2028.

Μιλώντας σε συζήτηση με τίτλο «Energy Security in a Fragmented World», στο πλαίσιο του 22ου Ετήσιου Κυπριακού Συνεδρίου του Economist, που πραγματοποιείται σε ξενοδοχείο της Λευκωσίας, ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι οι εταιρείες Eni και TotalEnergies έλαβαν την τελική επενδυτική απόφαση για το Κρόνος τον Ιούλιο, ενώ οι κύριες συμβάσεις υπογράφηκαν τον Οκτώβριο.

Εξήγησε ότι το έργο θα αξιοποιήσει υφιστάμενες υποδομές στην Αίγυπτο για τη διοχέτευση φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές, κυρίως στην Ευρώπη.

Ο Υπουργός είπε ότι προχωρεί επίσης η ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη, με την ολοκλήρωση βασικών συμφωνιών με την Αίγυπτο, ενώ οι εταίροι στα τεμάχια 5 και 10 εξετάζουν επιλογές για την ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση των ανακαλύψεών τους.

Τόνισε ότι η συνεργασία με την Αίγυπτο επιτρέπει στην Κύπρο να αξιοποιεί υφιστάμενες υποδομές, να μειώνει το κόστος και να διαθέτει ταχύτερα το φυσικό αέριο στις αγορές, ενώ το Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου αποτελεί πλατφόρμα διαλόγου και πρακτικής περιφερειακής συνεργασίας.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια, ο κ. Δαμιανός είπε ότι η πρόσφατη κρίση στα Στενά του Ορμούζ ανέδειξε την ανάγκη διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών, των διαδρομών εφοδιασμού, των υποδομών και των συνεργασιών, σημειώνοντας ότι οι διαταραχές σε κρίσιμες διαδρομές μπορούν να επηρεάσουν αγορές πολύ πέρα από την περιοχή στην οποία εκδηλώνονται.

Επισήμανε ότι η Κύπρος διαθέτει ένα μικρό, απομονωμένο ηλεκτρικό σύστημα, χωρίς διασυνδέσεις με γειτονικές χώρες και με μεγάλη εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα, γεγονός που καθιστά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ευάλωτα στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων και του κόστους των δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Παρά τη σημαντική πρόοδο στην ηλιακή ενέργεια, είπε ότι οι αυξανόμενες περικοπές στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καταδεικνύουν την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία του συστήματος, αποθήκευση ενέργειας και εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού δικτύου.

Πρόσθεσε ότι η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, που τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2025, θα συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην Κύπρο και στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα.

Αναφερόμενος στον Great Sea Interconnector, ο Υπουργός είπε ότι το έργο προσφέρει στην Κύπρο την ευκαιρία να ξεπεράσει την ενεργειακή της απομόνωση, να ενισχύσει την ασφάλεια του ηλεκτρικού εφοδιασμού και να αξιοποιήσει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Χαρακτήρισε τη σχεδιαζόμενη ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος της ΕΕ και μέρος της πρωτοβουλίας Energy Highways, υπογραμμίζοντας τη δυνητική συμβολή της στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και τη συνεργασία.

Ερωτηθείς για τους παράγοντες που προσελκύουν μεγάλες ενεργειακές εταιρείες στην Κύπρο, ο κ. Δαμιανός αναφέρθηκε στην αξιοπιστία της χώρας ως διεθνούς εταίρου, στις ισχυρές σχέσεις της με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Ελλάδα, καθώς και στις ευκαιρίες που προσφέρουν η γεωγραφική της θέση και η δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών στην Αίγυπτο.

Είπε ότι αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία η διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, τόσο ως προς τις πηγές ενέργειας όσο και ως προς τη γεωγραφική τους προέλευση. Πρόσθεσε ότι οι ισχυρές περιφερειακές και εμπορικές συνεργασίες είναι καθοριστικές για την προώθηση των έργων φυσικού αερίου και την καλύτερη αξιοποίηση των κυπριακών ανακαλύψεων.

Ο κ. Δαμιανός υπογράμμισε επίσης ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να αλληλοενισχύονται, μέσω αξιόπιστου ενεργειακού εφοδιασμού, ανθεκτικών υποδομών και πολιτικών που προσφέρουν απτά οφέλη στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

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