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Afternoon Tea: Η νέα αγαπημένη συνήθεια της πρωτεύουσας!

 09.11.2026 - 11:54
Afternoon Tea: Η νέα αγαπημένη συνήθεια της πρωτεύουσας!

Μια αγαπημένη βρετανική παράδοση αποκτά ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητα της πρωτεύουσας. Το Hilton Nicosia προσκαλεί τους λάτρεις του Afternoon Tea στο κομψό περιβάλλον του Mint Bar, προσφέροντας μια γαστρονομική εμπειρία που συνδυάζει εκλεκτές γεύσεις, χαλαρή ατμόσφαιρα και στιγμές απόλαυσης.

Μικρές γευστικές απολαύσεις για κάθε προτίμηση

Από εκλεκτά αλμυρά εδέσματα και φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα μέχρι λαχταριστά γλυκά, το Afternoon Tea του Hilton Nicosia προσφέρει μια προσεγμένη ποικιλία γεύσεων, συνοδευόμενη από εκλεκτό τσάι ή φρεσκοκαβουρδισμένο καφέ.

Οι επιλογές περιλαμβάνουν δημιουργικά canapés, μικρά σάντουιτς με καπνιστό σολομό και προσούτο, παραδοσιακές πίτες με χαλούμι και σπανάκι, καθώς και γλυκές απολαύσεις όπως panna cotta φράουλας, τάρτες φρούτων και μους σοκολάτας.

Μια όμορφη αφορμή για να κάνετε μια παύση

Είτε πρόκειται για μια συνάντηση με φίλες, ένα ευχάριστο διάλειμμα από τις καθημερινές υποχρεώσεις ή απλώς λίγη χαλάρωση, το Mint Bar προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσετε τον χρόνο σας χωρίς βιασύνη.

Καθημερινά, από τις 15:00 έως τις 18:00, το Afternoon Tea μετατρέπει μια απλή απογευματινή έξοδο σε μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη γεύσεις και όμορφες στιγμές.

Για πληροφορίες και κρατήσεις: 22695111

Social Media Instagram: https://www.instagram.com/hiltonnicosia/

Facebook: https://www.facebook.com/hiltonnicosia/

Σχετικά με το Hilton Nicosia

Το Hilton Nicosia είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ξενοδοχεία πέντε αστέρων της πρωτεύουσας. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσεγμένες υπηρεσίες και διαχρονική αισθητική, αποτελεί σημείο αναφοράς για επαγγελματικές επισκέψεις, γαστρονομικές εμπειρίες και στιγμές χαλάρωσης. Μέλος του Ομίλου Louis.

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