Ενίσχυση στρατηγικής σχέσης συζήτησε η ΠτΒ με τον Αιγύπτιο ομόλογό της

Σε από κοινού δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση που είχαν το πρωί της Δευτέρας στο γραφείο της Προέδρου της Βουλής, η κ. Δημητρίου και ο κ. Μπαντάουι, εξέφρασαν την πρόθεσή τους να συμβάλουν στην ενίσχυση των σχέσεων σε ό,τι αφορά θέματα άμυνας και ασφάλειας, εμπορίου, μετανάστευσης, τουρισμού, εκπαίδευσης, καινοτομίας και πολιτισμού.

Επαναβεβαιώνοντας, εξάλλου, τη σχέση και τους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου, οι Πρόεδροι των δύο Κοινοβουλίων εξέφρασαν και την επιθυμία τους να συνεχιστούν οι προσπάθειες για διασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα, η κ. Δημητρίου μετέφερε στον ομόλογό της τα συλλυπητήρια για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Αίγυπτο, που είχε ως συνέπεια την απώλεια ανθρώπινων ζωών, εκφράζοντας και εκ μέρους των μελών της Βουλής αμέριστη συμπαράσταση στην Αίγυπτο και τον λαό της. Με τη σειρά του ο κ. Μπαντάουι εξέφρασε την πλήρη και την βαθιά εκτιμήσή προς την Πρόεδρο της Βουλής, προσθέτοντας ότι οι θεσμικοί φορείς στην Αίγυπτο παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις, ευχόμενοι παράλληλα για ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων και ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες.

Στρατηγική η σχέση Κύπρου-Αιγύπτου, είπε η Πρόεδρος της Βουλής

«Η σχέση αυτή που είναι πλέον στρατηγική, εδράζεται στην κοινή μας προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας, στον αλληλοσεβασμό και στην αμοιβαία αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που η κάθε χώρα διαδραματίζει, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων της, στην περιοχή: η Αίγυπτος, ως ηγέτιδα χώρα στον Αραβικό κόσμο και η Κυπριακή Δημοκρατία, ως το εγγύτερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, συμβάλλουν ουσιαστικά και εποικοδομητικά στον απώτερο στόχο της επικράτησης συνθηκών ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην πολυτάραχη περιοχή μας», δήλωσε η κ. Δημητρίου μετά τη συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό της.

Σημείωσε, δε, ότι εξέφρασε εκτίμηση προς τον κ. Μπαντάουι «για την συνεπή θέση αρχών της Αιγύπτου όσον αφορά στο κυπριακό πρόβλημα και για τη στήριξή της προς την Κύπρο σε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας και ο Οργανισμός Τουρκογενών Κρατών, όπου δεν συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία».

Είπε επίσης ότι τον ενημέρωσε αναφορικά με τις προσπάθειες, που βρίσκονται σε εξέλιξη, για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίτευξη δίκαιης και βιώσιμης λύσης, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι οι διχοτομικές αξιώσεις της τουρκικής πλευράς δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Υπογράμμισα ότι πόθος και στόχος μας είναι η επανένωση της χώρας μας και ότι η επίλυση του Κυπριακού μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στον στόχο της πολυπόθητης ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή, πρόσθεσε.

Διαβεβαίωσε, επίσης, τον ομόλογό της «ότι η Κύπρος θα συνεχίσει στηρίζει τις σχέσεις της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της νέας Στρατηγικής και Συνολικής Εταιρικής Σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης- Αιγύπτου, λειτουργώντας ως γέφυρα διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και των χωρών της περιοχής».

Αναφορικά με την κλιμακούμενη ένταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η Πρόεδρος είπε ότι με τον κ. Μπαντάουι συζήτησαν ιδιαίτερα για το «ανυπόστατο, παράνομο και άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο», σημειώνοντας ότι επαναβεβαίωσαν κοινή βούληση για «υπεράσπιση των κοινών μας αξιών και αρχών και την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων».

Τη συνάντηση απασχόλησε, πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Βουλής, η συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της ενέργειας, αλλά και για τις υπάρχουσες προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και σε άλλους σημαντικούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η άμυνα και η ασφάλεια, το εμπόριο, η μετανάστευση, ο τουρισμός, η εκπαίδευση, η καινοτομία και ο πολιτισμός.

«Ιδιαίτερα τονίσαμε, τέλος, ότι η περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου είναι κομβικής σημασίας για την ευρωπαϊκή, αλλά και την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, με την περισσότερη «ευελιξία» που την χαρακτηρίζει, για την αντιμετώπιση σύνθετων και συχνά συνδεόμενων προκλήσεων, μέσω του διαλόγου, της συνεργασίας και της ανάπτυξης κοινής δράσης που να στοχεύει σε απτά αποτελέσματα», είπε η κ. Δημητρίου.

«Στο πλαίσιο αυτό και στη βάση του αναθεωρημένου Μνημονίου Συνεργασίας, που υπογράφτηκε μεταξύ των Προέδρων των δύο Κοινοβουλίων, κατά την επίσημη επίσκεψή μου στην Αίγυπτο, συμφωνήσαμε με τον Πρόεδρο Μπαντάουι να εργαστούμε για την περαιτέρω ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των δύο Κοινοβουλίων μας, τόσο στο διμερές όσο και στο πολυμερές επίπεδο», κατέληξε.

Με τη σειρά του ο κ. Μπαντάουι εξέφρασε την χαρά του και για την πρώτη του αυτή επίσκεψη «στην φίλη Κυπριακή Δημοκρατία, ανάμεσα στον φίλο κυπριακό λαό», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η θερμή υποδοχή της οποίας έτυχε «αντανακλά τις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών μας, οι οποίες βασίζονται στην φιλία και στον αμοιβαίο σεβασμό».

Σημείωσε ότι είχε «μία καρποφόρα συζήτηση και συνάντηση με την εξωχοτάτη Πρόεδρο της κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, πράγμα το οποίο αντανακλά και μεταφράζει την ισχύ των σχέσεων Κύπρου από Αιγύπτου και επαναβεβαιώσαμε την κοινή μας βούληση για να προχωρήσουμε στην περαιτέρω διεύρυνση των τομέων συνεργασίας μεταξύ των δύο λαών, πράγμα που θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των δύο φίλων λαών».

Εξέφρασε, επίσης, την εκτίμηση για την υπογραφή της κοινής διακήρυξης που αφορά την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών στο επίπεδο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, λέγοντας «ότι θεωρείται ένας πολύ σημαντικός σταθμός στην πορεία της συνεργασίας μας και ένα πολύ σημαντικό βήμα που διανοίγει νέους ορίζοντες για την κοινή μας συνεργασία και προσδίδει στις σχέσεις μας νέα ώθηση στο μέλλον».

Ο κ. Μπαντάουι αναφέρθηκε, επίσης, στη σημασία αναβάθμισης της κοινοβουλευτικής συνεργασίας και στην ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας και την αλλαγή των εμπειριών μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων της Αιγύπτου και της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων, «πράγμα που στηρίζει και ενισχύει την εταιρική σχέση μεταξύ των δύο νομοθετικών θεσμών και προσδίδει μία νέα ώθηση στην κοινοβουλευτική διπλωματία για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών», όπως είπε.

Σημείωσε, ακόμα, το ενδιαφέρον που εκφράστηκε για την αύξηση των επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών και του διμερούς εμπορίου, αλλά και για την ενθάρρυνση των επισκέψεων, συλλόγων, σωματείων και επιχειρήσεων «ούτως ώστε να γνωρίσουν ιδίοις όμμασι τις υφιστάμενες ευκαιρίες που υπάρχουν στις δύο χώρες», όπως είπε.

Αναφορικά με τα περιφερειακά και διεθνή θέματα, στην κορυφή των οποίων είπε ότι βρίσκονται οι εξελίξεις στην περιοχή, ο κ. Μπαντάουι υπογράμμισε την ανάγκη πύκνωσης των προσπαθειών που καταβάλλονται για την επικράτηση της ειρήνης και της σταθερότητας.

«Σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζουμε την εκτίμησή μας για όσα πράττει και διαγραμματίζει η Κύπρος και για το ενδιαφέρον που δείχνει για την ενίσχυση της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την περιοχή της Μέσης Ανατολής και την στήριξη της σταθερότητας και των προσπαθειών που καταβάλλει η Κύπρος για την εμβάθυνση του διαλόγου και των εταιρικών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες και την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στην Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο», είπε.

«Προσβλέπουμε στην περαιτέρω συνέχιση της κοινής μας συνεργασίας για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών φιλίας μεταξύ των δύο χωρών μας και την περαιτέρω προώθηση της στενής εταιρικής σχέσης προς νέους ορίζοντες για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των δύο φίλων λαού», κατέληξε ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Αιγύπτου.

Μετά τη συνάντησή του με την κ. Δημητρίου, ο κ. Μπαντάουι ξεναγήθηκε στην πράσινη γραμμή στο κέντρο της Λευκωσίας. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κύπρο, θα έχει την Τρίτη επαφές με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, ενώ την Τετάρτη θα συμμετάσχει μαζί με την κ. Δημητρίου και τον Έλληνα ομόλογό τους, Νικήτα Κακλαμάνη, στη δεύτερη Τριμερή Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου, Αιγύπτου, Ελλάδας, που θα φιλοξενήσει η Βουλή των Αντιπροσώπων.