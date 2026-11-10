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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά» σήμερα - Δείτε τα ονόματα που γιορτάζουν

 10.11.2026 - 06:23
Εορτολόγιο: Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά» σήμερα - Δείτε τα ονόματα που γιορτάζουν

Σήμερα Τρίτη, 10 Νοεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται ο Άγιος Αρσένιος, καθώς και η μνήμη των Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Ιερομάρτυρος Μίλου του θαυματουργού, Αγίου Ορέστου του Τυανέως, Αγίου Ωρίωνος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

-Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα,Αρσινόη*,
-Εραστός, Εράστη, Εραστή,
-Ηρωδίων, Ροδίων, Ηρωδιάς, Ηρωδιάδα,
-Ροδιά, Ροδούλα, Ροδίτα, Ρόζα, Ροζαλία, Ροζίτα, Ροζίνα, Ροζάνα, Ροδίων, Ρόδιος, Ροδής, Ρόδος, Ηρωδίων, Ηρωδιανός,
-Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα*,
-Μίλος, Μίλης, Μίλων,
-Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα*,
-Ωρίων, Ωρίωνας, Ωριώνης, Ωριώνη.

Εκκλησία της Κύπρου

Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αποστόλων Ολυμπά, Ροδίωνος, Σωσιπάτρου και Τερτίου εκ των εβδομήκοντα, του οσίου Αρσενίου του Καππαδόκου και του μάρτυρος Ορέστου, ο οποίος καταγόταν από τα Τύανα της Καππαδοκίας. Επί Διοκλητιανού, ο ηγεμόνας Μάξιμος προσπάθησε με ποικίλους τρόπους να τον δελεάσει για να αρνηθεί το Χριστό. Τέλος, διέταξε και τον έδεσαν πάνω σε ένα ατίθασο άλογο, που έσυρε, μέχρι που παρέδωσε ο Μάρτυρας Ορέστης το πνεύμα στον Κύριο.

Ο Αρσένιος ο Καππαδόκης γεννήθηκε γύρω στο 1840 στα Φάρασα της Καππαδοκίας. Οι γονείς του πτωχοί, αλλά πλούσιοι σε αρετές, του προσέφεραν χριστιανική ανατροφή μέχρι τον πρόωρο θάνατό τους.

Ώριμος άνδρας μετέβη στη Μονή Φλαβιανών του Τιμίου Προδρόμου. Εκάρη μοναχός και από Θεόδωρος, μετονομάσθηκε Αρσένιος.

Χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος στα Φάρασα, με σκοπό να μάθει ελληνικά γράμματα στα παιδιά. Έλαβε το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτη στην Καισάρεια.

Ο Άγιος Αρσένιος ζούσε με αυταπάρνηση. Θεράπευε απροσωπόληπτα τον ανθρώπινο πόνο Χριστιανών και Μουσουλμάνων. Διαφύλαξε το ποίμνιό του τόσο από τους Οθωμανούς, για να μην αλλαξοπιστήσει, όσο και από τους προβατόσχημους λύκους, που προσπαθούσαν με αιρετικές δοξασίες να αλώσουν την ποίμνη του Χριστού.

Έζησε πνευματικές εμπειρίες με πίστη και προσευχή. Αξιώθηκε από το Θεό της πληροφορίας ότι ο ελληνικός πληθυσμός της περιοχής θα έφευγε από τη Μικρά Ασία για την Ελλάδα στις 14 Αυγούστου το 1924, με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Εκ των προτέρων γνώριζε για την κοίμησή του.

Αναδείχθηκε σκεύος τίμιο του Παρακλήτου και παράδειγμα Οσίου που γέννησε ο 20ός αιώνας. Συνέγραψε το βίο του ο σύγχρονος Άγιος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, που τον βάπτισε μικρό παιδάκι στα Φάρασα.

Πανηγυρίζουν σήμερα οι ναοί του Αγίου Αρσενίου στη Δασούπολη της Λευκωσίας, στη Λεμεσό και στην κοινότητα Κυπερούντας.

Πρότυπα για όλους μας οι σημερινοί τιμώμενοι Άγιοι Απόστολοι, ο Μάρτυρας Ορέστης και Όσιος Αρσένιος. Μαρτύριο και άσκηση είναι δύο δρόμοι οι οποίοι και συμπορεύονται και διακρίνονται στην πορεία του ανθρώπου, με προοπτική τη μετοχή στην παραδείσια χαρά.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

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