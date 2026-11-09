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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχεται νέα κακοκαιρία με τσουχτερό κρύο - Πότε αναμένονται βροχές και ποιες περιοχές επηρεάζονται

 09.11.2026 - 16:55
Έρχεται νέα κακοκαιρία με τσουχτερό κρύο - Πότε αναμένονται βροχές και ποιες περιοχές επηρεάζονται

Ασθενής υψηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή. Η σχετικά ψυχρή αέρια μάζα που επηρεάζει το νησί υποχωρεί σταδιακά από αύριο.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος και σχετικά ψυχρός, ενώ τοπικά στα παράλια και κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα στραφούν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 10 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά παροδικά συννεφιασμένος, ενώ μετά το μεσημέρι στα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή. Το βράδυ ενδέχεται να σημειωθούν βροχές κυρίως στα βόρεια, τα ανατολικά και ενδεχομένως σε περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά παροδικά συννεφιασμένος, ενώ αρχικά στα δυτικά ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στα ανατολικά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

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