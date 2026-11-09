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ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη απάτη: Έπεισαν γυναίκα ότι θα γίνει αλλαγή νομίσματος στην Ελλάδα και της άρπαξαν χιλιάδες ευρώ

 09.11.2026 - 16:23
Απίστευτη απάτη: Έπεισαν γυναίκα ότι θα γίνει αλλαγή νομίσματος στην Ελλάδα και της άρπαξαν χιλιάδες ευρώ

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μία γυναίκα στην περιοχή της Πύλης Τρικάλων, όταν επιτήδειοι την έπεισαν ότι επίκειται αλλαγή νομίσματος και πως τα χρήματα που διατηρούσε στο σπίτι της θα έχαναν την αξία τους. Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες τους, με αποτέλεσμα να χάσει 8.300 ευρώ.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης, οι οποίοι σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος ενός 22χρονου ημεδαπού και άγνωστου αριθμού συνεργών του, για εγκληματική ομάδα και απάτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2026, όταν άγνωστος τηλεφώνησε στη γυναίκα, προσποιούμενος συγγενικό της πρόσωπο.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, της παρουσίασε ένα ψευδές σενάριο περί επικείμενης αλλαγής νομίσματος, υποστηρίζοντας ότι τα χαρτονομίσματα που είχε στην κατοχή της θα έχαναν σύντομα την αξία τους.

Ο δράστης κατάφερε να πείσει τη γυναίκα να συγκεντρώσει 8.300 ευρώ, να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να την αφήσει σε κοντινό σημείο από την κατοικία της.

Στη συνέχεια, άτομο που συμμετείχε στην απάτη μετέβη στο σημείο με αυτοκίνητο, παρέλαβε τη σακούλα με τα χρήματα και αποχώρησε.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε η εμπλοκή του 22χρονου, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων προσώπων που ενδέχεται να συμμετείχαν στην υπόθεση.

Πηγή: protothema.gr

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