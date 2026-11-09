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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή: Καταζητείται ο Γιώργος για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης - Δείτε φωτογραφία του

 09.11.2026 - 16:13
Προσοχή: Καταζητείται ο Γιώργος για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης - Δείτε φωτογραφία του

Καταζητείται ο Γιώργος Αντρέου, 17 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά στα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, η οποία διαπράχθηκε στις 04/11/2026 στην επαρχία Πάφου.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στο τηλέφωνο 26-806021 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

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