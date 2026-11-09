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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυπριακό: Απογοήτευση Χαρμαντζί για τη μη διάνοιξη νέου οδοφράγματος στη Λευκωσία

 09.11.2026 - 16:10
Κυπριακό: Απογοήτευση Χαρμαντζί για τη μη διάνοιξη νέου οδοφράγματος στη Λευκωσία

Την απογοήτευσή του για την απουσία ουσιαστικής προόδου στο ζήτημα της διάνοιξης νέου οδοφράγματος για οχήματα στη Λευκωσία εξέφρασε ο Τουρκοκύπριος «δήμαρχος» της κατεχόμενης Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τ/κ Τύπο, ο κ. Χαρμαντζί χαρακτήρισε θετικές τις εξελίξεις σχετικά με τα σημεία διέλευσης Λουρουτζίνας–Λυμπιών και Κάμπου–Πύργου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση της Λευκωσίας.

Όπως ανέφερε, η διατήρηση του μεγαλύτερου μέρους της τροχαίας κίνησης στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου συνεπάγεται πολύωρες αναμονές, με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μη επίτευξη προόδου για τη διάνοιξη οδοφράγματος στη Μια Μηλιά, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μέτρο που θα ωφελούσε και τις δύο κοινότητες.

Κατά τον κ. Χαρμαντζί, η αδυναμία εξεύρεσης λύσης καταδεικνύει ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν ανταποκρίνονται στις πλέον επείγουσες ανάγκες των πολιτών και είπε ότι αναμένονταν πιο τολμηρά και μόνιμα βήματα από τους δύο ηγέτες, τονίζοντας ότι οι μεγάλες ουρές στα οδοφράγματα δεν αποτελούν απλώς συγκοινωνιακό πρόβλημα, αλλά ουσιαστικό εμπόδιο στις επαφές μεταξύ των δύο κοινοτήτων και στην καθημερινή ζωή.

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