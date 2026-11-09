Συγκινητική ιστορία: Χάρισε ζωή με το θάνατο του 28χρονος στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου Παπανικολάου, χάρη στην ανεκτίμητη, γενναία απόφαση της οικογένειας του εκλιπόντος πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα (9/11) η λήψη καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος, νεφρού και κερατοειδών. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα σε μεταμοσχευτικά κέντρα της Ουγγαρίας (Μεταμοσχευτικό Κέντρο Ουγγαρίας για την καρδιά), της Αυστρίας (General Hospital of Vienna για τους Πνεύμονες), στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο (ήπαρ και νεφρός), στην Τράπεζα μοσχευμάτων κερατοειδούς του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, σύμφωνα με το thestival.gr.

Οι μεταμοσχευτικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις εξειδικευμένες ομάδες της Μονάδας Μεταμόσχευσης του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και των αντίστοιχων ομάδων από Ουγγαρία και Αυστρία κατόπιν συντονισμού του ΕΟΜ με το ευρωπαϊκό δίκτυο Eurotransplant.

Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Α΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού, Παθολογοανατομικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Αιματολογικού Εργαστηρίου, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας και το ΕΚΑΒ.

Η Διοίκηση του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» εκφράζει μέσω της σχετικής ανακοίνωσης τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δότη για την ύψιστη πράξη προσφοράς, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

«Η δωρεά οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης και ελπίδας. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην προώθηση και υποστήριξη αυτής της ανώτατης πράξης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο», σημειώνει το νοσοκομείο στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Πηγή: protothema.gr