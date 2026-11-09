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ΔΙΕΘΝΗ

Νέες κυρώσεις στη Ρωσία από τον Καναδά - Στη λίστα 38 οργανισμοί και 24 πρόσωπα

 09.11.2026 - 23:07
Νέες κυρώσεις στη Ρωσία από τον Καναδά - Στη λίστα 38 οργανισμοί και 24 πρόσωπα

Ο Καναδάς αποφάσισε την επιβολή επιπλέον κυρώσεων κατά της Ρωσίας «για να αυξήσει ακόμη περισσότερο το οικονομικό κόστος του πολέμου» της Μόσχας κατά της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η επικεφαλής της καναδικής διπλωματίας Ανίτα Αναντ στο περιθώριο της συνόδου της G7 στο Παρίσι.

Η Οτάβα πρόσθεσε «38 οργανισμούς και 24 πρόσωπα στην λίστα των κυρώσεων για να περιορίσει ακόμη περισσότερο τις στρατιωτικές ικανότητες της Ρωσίας», σύμφωνα με την ανακοίνωση του καναδικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Καναδάς επικεντρώνεται κυρίως στην βάση της αμυντικής βιομηχανίας με κυρώσεις κατά «παραγόντων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας των βαλλιστικών πυραύλων και στις κυβερνοεπιχειρήσεις της Ρωσίας».

Οι επιπλέον κυρώσεις έχουν ως στόχο να «αυξήσουν ακόμη περισσότερο το οικονομικό κόστος του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, στοχοθετώντας χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, όπως οι πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων , που συμβάλλουν στην στήριξη της ρωσικής πολεμικής οικονομίας».

«Ο Καναδάς, σε συντονισμό με τους συμμάχους και τους εταίρους του, παραμένει αποφασισμένος να αυξήσει την πίεση επί εκείνων που καθιστούν εφικτό και υποστηρίζουν τον ρωσικό πόλεμο», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η καναδική λίστα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας περιλαμβάνει περισσότερα από 1.600 πρόσωπα, 850 οργανισμούς και 730 πλοία που θεωρείται ότι ανήκουν στον σκιώδη στόλο που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις και να εξάγει τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες.

Protothema.gr 

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