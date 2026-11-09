Συναγερμός στην Πάφο: Νεκρός άνδρας με ύποπτα τραύματα μέσα σε αυτοκίνητο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 18:15 πολίτης επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, αναφέροντας ότι στην οδό Βατουδιών, στην Πέγεια, βρισκόταν τραυματισμένος άνδρας στη θέση του συνοδηγού αυτοκινήτου.

Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να έφερε τραύματα πιθανόν από μαχαίρι, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, απεβίωσε γύρω στις 19:45.

Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές Αρχές, με μέλη της Δύναμης να σπεύδουν στο σημείο και να αποκλείουν τη σκηνή για τη διενέργεια εξετάσεων.

Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας, τα οποία διενεργούν έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ αναμένεται η άφιξη μελών της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠΕΓΕ), καθώς και ιατροδικαστή, για περαιτέρω εξετάσεις.

Η ταυτότητα του νεκρού παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη, ενώ οι ανακριτές του ΤΑΕ Πάφου διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα ο άνδρας.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται, με την Αστυνομία να διερευνά πλέον υπόθεση φόνου.