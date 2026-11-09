ΠτΔ: Στην Αίγυπτο η εξαγωγή του πρώτου κυπριακού φυσικού αερίου το 2028

Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο της Βουλής των Αιγυπτίων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι μεγάλη η χαρά που σας έχουμε στην Κύπρο και για τη διμερή επίσκεψη αλλά και για την τριμερή.

Δύο μέλη της υψηλής αντιπροσωπείας σας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων σε στρατηγικό επίπεδο αλλά και στην τριμερή μας συνεργασία.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, για εμάς η Αίγυπτος είναι η σημαντικότερη χώρα στην περιοχή. Ήμασταν δίπλα στην Αίγυπτο και στον Πρόεδρο Σίσι, όταν πολλοί σε διεθνές επίπεδο δεν αντιλαμβάνονταν τη σημασία της προεδρίας του Προέδρου Σίσι.

Η συνεργασία μας είναι εξαιρετική στα πολιτικά θέματα, στα ενεργειακά θέματα, στα αμυντικά θέματα. Στην ΕΕ είμαστε ο πρεσβευτής της Αιγύπτου και χαίρομαι που μετά από πολλά χρόνια πέρσι καταφέραμε να έχουμε την πρώτη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αιγύπτου.

Μιλώντας για την Ευρώπη και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, χαίρομαι γιατί το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο θα εξαχθεί στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου στις αρχές του 2028.

Η Αίγυπτος είναι μια χώρα πρότυπο σε σχέση με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Και αυτό που τονίζουμε συνεχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως Κυπριακή Δημοκρατία, είναι την ανάγκη να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη χώρα και τον Πρόεδρο Σίσι.

Συνεργαζόμαστε, δουλεύουμε μαζί, πάντα με θετική ατζέντα. Δεν συνεργαζόμαστε εναντίον τρίτων. Εμείς, στη βάση πάντα του διεθνούς δικαίου, χωρίς αποκλεισμούς, εργαζόμαστε για το καλό των χωρών μας, των λαών της περιοχής, αλλά και της συνεργασίας και της σταθερότητας».

Όσες χώρες σέβονται το διεθνές δίκαιο, σέβονται το δίκαιο της θάλασσας, έχουν σχέσεις καλής γειτονίας, μπορούν να εργαστούν μαζί μας για το καλό της περιοχής».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Βουλής της Αιγύπτου, μιλώντας μέσω διερμηνέα, είπε, μεταξύ άλλων, ότι μεταφέρει τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου Σίσι, προσθέτοντας ότι η Αίγυπτος εκτιμά ιδιαίτερα «την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων, οι οποίες πλέον έχουν την ιδιότητα εταιρικής στρατηγικής σχέσης».

Είπε ακόμη ότι «θέλω να τονίσω τη βούλησή μας για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο νομοθετικών Σωμάτων στην Αίγυπτο και στην Κύπρο, έχοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική συνεργασία είναι μία από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους στις διμερείς σχέσεις. Επίσης, εκφράζουμε την εκτίμηση μας για την προφανή αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών την τελευταία διετία.

Καλούμε για την ενεργοποίηση όλων των συμφωνιών και μνημονίων συναντίληψης που έχουν συναφθεί μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς του Τουρισμού, της Εκπαίδευσης, της Επιστημονικής Έρευνας, των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής, καθώς και της ιχθυοκαλλιέργειας και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Επίσης, εκτιμούμε ιδιαίτερα τη στήριξη που παρέχεται από την αδελφή χώρα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της Μέσης Ανατολής, καθώς και για την προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή».

Ο Αιγύπτιος αξιωματούχος αναφέρθηκε ακόμη στην ενεργοποίηση της συμφωνίας πρόσληψης αιγυπτιακού εργατικού δυναμικού στην Κύπρο.