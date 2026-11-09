Ερχιουρμάν: «Η πρόταση μου είναι game changer - Μπορεί να αλλάξει το Κυπριακό»

Δεν θέλησε όμως να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο της πρότασής που υπέβαλλε και η οποία θα μπορούσε ν’ αλλάξει την δυναμική της διαδικασίας, λέγοντας ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν θέλησε να το κάνει σήμερα και θέλει να του δώσει λίγο χρόνο να σκεφτεί και μια ευκαιρία στον διπλωματικό διάλογο. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων είπε ότι αυτή την πρόταση θα ήθελε να την συζητήσει ενώπιον του ΓΓ του ΟΗΕ στην τριμερή συνάντηση που θα έχουν μαζί του.

Σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους το απόγευμα που διήρκησαν 1 περίπου ώρα, ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι σε σύγκριση με την πρόταση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για το Βαρώσι και το λιμάνι της Αμμοχώστου, θεωρεί την δική του πολύ πιο ισορροπημένη και αποδεκτή, σημειώνοντας ότι την έκανε σε συνεννόηση με την Τουρκική Δημοκρατία. «Αλλά όπως είπα, δεν θέλω αυτή η πρόταση να 'πεθάνει' εξαιτίας των αντιδράσεων που υπάρχουν σε πρώτο στάδιο. Επειδή τη θεωρώ πολύ ουσιαστική. Και πιστεύω ότι είναι κάτι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως "game changer"».

«Επομένως, υπάρχει μια έκφραση που χρησιμοποιεί κατά καιρούς ο αγαπητός Νίκος: "Ας δώσουμε μια ευκαιρία στη διπλωματία". Θέλω να δώσουμε μια ευκαιρία στη διπλωματία σε αυτό το θέμα», πρόσθεσε.

Δεν νομίζω ότι η πρόταση αυτή είναι τόσο ασήμαντη ώστε να επιτρέψουμε να χαθεί, συμπλήρωσε ο κ. Έρχιουρμαν, λέγοντας ότι «αυτό που ακούγεται για πρώτη φορά μπορεί να μην γίνει αμέσως αποδεκτό». Δεν το κάναμε αυτό με σκοπό να πετύχουμε ένα γκολ και να βγούμε μπροστά, πρόσθεσε. «Και πιστεύω ότι, αν το σκεφτούν καλά, θα προσφέρει μια πραγματικά σημαντική ευκαιρία δημιουργίας αλλαγής στις συνομιλίες για το Κυπριακό. Γι' αυτό, εκτός κι αν υπάρξουν διαρροές στον Τύπο κ.λπ., θέλω να αφήσω λίγο ακόμα χρόνο στον συνομιλητή μου για να το σκεφτεί».

Ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι κατέθεσε πρόταση 4 σημείων σχετικά με τα οδοφράγματα και αποδεκτή έγινε η τελευταία. Μέχρι την συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ θα συνεχίσουν είπε την συζήτηση για τα άλλα δύο σημεία διέλευσης – Μια Μηλιά και Πυροϊ – Αγλαντζιά – αλλά και την πρόσβαση προς την Πύλα μέσω της νεκρής ζώνης. Όπως εξήγησε, η Πύλα προέκυψε στην συζήτηση όταν προτάθηκε η χρήση έκτασης της νεκρής ζώνης στην όδευση Πυροϊου – Αγλαντζιάς. Κάτι τέτοιο, συνέχισε, δεν συμβαίνει στα άλλα οδοφράγματα και τίθεται θέμα σε περίπτωση ατυχήματος ή εγκληματικής δραστηριότητας ποιος θα επέμβει. Το είχαν συζητήσει αυτό, ανέφερε, και με τον ΓΓ για το συγκεκριμένο οδόφραγμα.

Εφόσον συνέχισε, η ε/κ πλευρά επέμεινε στην χρήση της νεκρής ζώνης «για εξισορρόπηση» η τ/κ πλευρά έθεσε την χρήση της νεκρής ζώνης για την πρόσβαση προς την Πύλα. Δεν είναι, είπε, κάτι που πρότεινε αυτός, αλλά το βρήκε ενώπιόν του.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο Τ/κ ηγέτης συμφώνησε με την αναφορά του Τούρκου Προέδρου ότι η μη λύση δεν είναι λύση, αλλά «αυτή τη φορά πρέπει να είναι διαφορετικά», όπως είχε πει ο ΓΓ του ΟΗΕ, σημείωσε. Το θέμα, συνέχισε, είναι αν οι Ε/κ είναι έτοιμοι να διαμοιραστούν την εξουσία και τον φυσικό πλούτο μαζί με τους τ/κ, λέγοντας ότι μέχρι σήμερα «αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν είναι».

Κληθείς να σχολιάσει την κριτική της κ. Ολγκίν προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τα 19 σημεία και προς τον ίδιο για την πρόταση 4 σημείων, ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι σήμερα τόσο ο ίδιος όσο και η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ παρέλβαν από τον κ. Χριστοδουλίδη έγγραφο με αυτή την πρόταση των 19 σημείων. Για την δική του πρόταση – μεθοδολογίας είπε ότι σέβεται την άποψη της κ. Ολγκίν αλλά δεν την συμμερίζεται υποστηρίζοντας ότι ένας από τους λόγους που η διαδικασία και στο Κραν Μοντά κόλλησε ήταν η μη αποδοχή της πολιτικής ισότητας και της εκ περιτροπής προεδρίας.

Όσον αφορά την παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού, Χακάν Φιντάν στα κατεχόμενα είπε ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί πριν ένα μήνα, αλλά αναβαλλόταν λόγω εξελίξεων και ήρθε την περασμένη Παρασκευή. Ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι αυτές τις προτάσεις που κατέθεσε σήμερα τις γνώριζε η Άγκυρα και ήταν κατόπιν διαβούλευσης που τις υπέβαλλε.

Απαντώντας σε ερώτηση για την κοινή παρουσία του στην Αττάλεια της Τουρκίας με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον ΓΓ του ΟΗΕ, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι η κ. Ολγκίν διερεύνησε κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει εκεί μια άτυπη συνάντηση των τριών, αλλά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε ότι η παρουσία του θα είναι πολύ σύντομη. Ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι εάν υπάρξει χρόνος ο ίδιος είναι διαθέσιμος για να συναντηθούν.

Τα σημεία διέλευσης

Για τα σημεία διέλευσης ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι υπέβαλε πρόταση πολλών σταδίων που περιλαμβάνει την κατασκευή από την τουρκική πλευρά του δρόμου που θα περνάει από την κατεχόμενη περιοχή στην όδευση Πυροΐου – Αθηένου, μετά το τμήμα αυτού του δρόμου από την Αθηένου μέχρι το Γέρι και μετά να αναλάβει η ε/κ πλευρά με χρηματοδότηση της ΕΕ. Για την απαλλοτρίωση των ε/κ περιουσιών κατά την διαδρομή αυτή πρότεινε λύση μέσω της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας».

Πρότεινε επίσης ταυτόχρονο άνοιγμα και των 4 σημείων,δηλαδή Πυρόι, Λουρουτζίνα, Μια Μηλιά και Καραβοστάσι και επίλυση της πρόσβασης προς την Πύλα «όλα μαζί ως πακέτο». Η τρίτη του πρόταση ήταν ν’ ανοίξει η Μια Μηλιά και ο Κάμπος – Καραβοστάσι και η τέταρτη ν’ ανοίξουν τα σημεία διέλευσης σε Λουρουτζίνα – Λύμπια και Κάμπος – Καραβοστάσι.

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι μεταξύ των «γεφυρωτικών προτάσεων» που υπέβαλε περιλαμβάνονται ένας κοινός μηχανισμός αντιμετώπισης καταστροφών, η απευθείας συνεργασία μέσω ενός στρατιωτικού μηχανισμού και η δημιουργία ενός μηχανισμού συντονισμού για την αποναρκοθέτηση της νεκρής ζώνης, η επανέναρξη του προγράμματος «Imagine» και (αρχικά) το άνοιγμα όλων των σημείων διέλευσης.

Μεταξύ των προτάσεών του ήταν και ένα πρόγραμμα με την ονομασία «EduBites» από την Τεχνική Επιτροπή για την Εκπαίδευση, η ανταλλαγή δεδομένων, πληροφοριών, έργων, αρχείων και εγγράφων στο πεδίο εργασίας της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά και η συνεργασία στα θέματα αυτά.

Πρότεινε επίσης, είπε, την ολοκλήρωση τριών έργων από την Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον και όγια την αποκατάσταση των μαρωνίτικων εκκλησιών και του Αρμενομονάστηρου είπε ότι θα το έκαναν ούτως ή άλλως μονομερώς, αλλά μπορούν να επωφεληθούν από την τεχνογνωσία και την εμπειρία της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά. «Αν κοιτάξετε τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σήμερα, όλα προέρχονται από αυτές τις προτάσεις», υποστήριξε.

ΚΥΠΕ